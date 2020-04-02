Honda, Covid-19 salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar`da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı bir hafta daha uzattı.
Honda üretim arasını bir hafta daha uzattı
02.04.2020 11:46
Son güncelleme : 02.04.2020 11:58
DHA
Honda'dan yapılan açıklamada, "Bu adım, tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında atıldı" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Honda Türkiye 19 Mart tarihinde yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 23 Mart tarihinden 6 Nisan tarihine kadar ara vermişti. Yeni plan kapsamında 13 Nisan tarihinde üretime yeniden başlanması hedefleniyor.
Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecek."
11:4389.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 296,64
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
11:436,6891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0133
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6438
11:437,3433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0147
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,2888
11:43340,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,40
|Açılış
|: 340,76
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|DAGHL
|3,00
|4.095.053
|% 9,89
|
|TDGYO
|2,51
|666.242
|% 9,61
|
|TACTR
|2,17
|26.836
|% 9,60
|
|RTALB
|4,62
|2.920.511
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|MTRYO
|2,85
|5.762.938
|% -8,95
|
|EDIP
|1,46
|2.222.743
|% -8,18
|
|PETKM
|3,48
|646.020.412
|% 4,50
|
|SASA
|7,88
|277.794.815
|% -0,25
|
|GARAN
|7,86
|173.914.489
|% 0,26
|
|ASELS
|23,12
|145.348.624
|% 1,05
|
|PGSUS
|34,44
|140.335.584
|% -3,96
|
|PETKM
|3,48
|646.020.412
|% 4,50
|
|IHLGM
|1,03
|63.319.727
|% -3,74
|
|ODAS
|1,41
|64.755.002
|% 0,71
|
|GSRAY
|2,37
|113.524.852
|% -2,87
|
|KRDMD
|1,97
|81.957.430
|% -2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2442
|8,2856
|% -0,26
|
|Frank
|6,8611
|6,9025
|% -0,78
|
|Riyal
|1,7651
|1,7740
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|-2,59
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,16
|14,21
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,03
|3,04
|0,02
|
|B. Petrol
|26,77
|26,77
|2,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KRDMD, EKGYO
-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 422, 88 artarak (% 0.50 ) 84, 756
-
11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, TACTR, ECILC, BMELK
-
11:55
BMELK, SANFM, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:55
SNPAM, SEKUR, DOGUB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında