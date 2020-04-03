Honda ve General Motors elektrikli otomobil geliştirmek üzere anlaştı. Yapılan anlaşma kapsamında GM`nin tescilli Ultium pilleri kullanılarak 2 adet yeni Honda elektrikli araç üretilecek.
Honda ve General Motors’dan `elektrikli` iş birliği
03.04.2020 17:07
Son güncelleme : 03.04.2020 17:22
DHA
Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Honda’nın ‘Elektrikli Vizyon’ stratejisi kapsamında yapılan anlaşma ile üretilecek araçların 2024 yılında satışa çıkması öngörülüyor.
Elektrifikasyon sürecine önem veren Honda ve General Motors (GM), iki yeni elektrikli aracı birlikte geliştirmek için anlaşma imzaladı. GM'nin tescilli Ultium pilleri kullanılarak Honda’nın ‘Elektrikli Vizyon’ stratejisi ile iki yeni Honda aracı için çalışmalara başlandı.
Yeni elektrikli araçların iç mekan ve dış tasarımları Honda tarafından gerçekleştirilecek ve Honda’nın sürüş özellikleri modellerde yer alacak. Bu iş birliği ile üretilen Honda elektrikli araçlar için her iki şirketin otomotiv alanındaki uzmanlıkları birleşecek.
Araçların üretimi Amerika’daki General Motors tesislerinde gerçekleşecek. Honda’nın Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada pazarında araç satışını ise 2024 yılında başlaması öngörülüyor. Üretimdeki iş birliğine ek olarak Honda, GM’nin OnStar güvenlik hizmetini yeni üretilecek elektrikli araçlara HondaLink ile entegre olacak şekilde ekleyecek. Ayrıca Honda, GM’nin eller serbest (hands free) ileri seviye sürücü destek teknolojisini de kullanmayı planlıyor. Honda, 2018 yılında da GM’nin pil modülü geliştirme çalışmalarına katılmıştı.
17:0789.604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 93,59
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
17:076,6929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0784
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7247
En Düşük
6,6075
17:077,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0187
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2712
En Düşük
7,1664
17:07347,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,29
|Açılış
|: 347,70
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|13,31
|7.860.069
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.956.632
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.200.952
|% 9,94
|
|IDGYO
|2,66
|4.063.498
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.452.933
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.551.380
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,02
|267.454.066
|% -8,18
|
|TSPOR
|2,89
|241.730.767
|% -6,47
|
|PETKM
|3,42
|918.124.875
|% -1,16
|
|TUPRS
|85,10
|508.922.752
|% 2,96
|
|SASA
|8,35
|492.829.507
|% 9,01
|
|ASELS
|23,30
|467.462.652
|% 0,69
|
|GARAN
|7,50
|459.377.082
|% -1,32
|
|PETKM
|3,42
|918.124.875
|% -1,16
|
|GSRAY
|2,02
|267.454.066
|% -8,18
|
|IHLGM
|1,00
|126.157.115
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,83
|157.801.380
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,89
|241.730.767
|% -6,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1895
|8,2306
|% 0,17
|
|Frank
|6,8198
|6,8609
|% 0,80
|
|Riyal
|1,7755
|1,7844
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.613
|1.615
|0,69
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|33,36
|33,36
|3,42
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -148, 88 kaybederek (% -0.14 ) 106, 514
-
17:21XU100
Endeks 89, 571 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 6, 976.00 milyon TL de
-
17:21ETYAT
Yüzde 8.47 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 940, 428 adet işlem
-
17:20ITTFH
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 973, 964 adet işlem
-
17:19IZFAS
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 883 adet işlem