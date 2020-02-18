GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

HSBC yeni stratejisi ile onlarca kişiyi işten çıkaracak

18.02.2020 11:46

Son güncelleme : 18.02.2020 11:56
HSBC Holdings PLC , yatırım bankacılığının boyutunda küçülmeye gitmek ve ABD ile Avrupa`daki faaliyetlerinde revizyon yapmak amacıyla 100 milyar dolarlık varlığını elden çıkaracağını açıkladı. HSBC`nin bu yeni stratejisi gelecek üç yılda yaklaşık 35,000 kişinin işten çıkarılması anlamına geliyor.



Uzun bir süredir sektördeki rakiplerinin gerisinde kalan HSBC, daha küçük ve daha rekabetçi olmak için uğraşırken ana pazarlarındaki yavaşlayan büyüme, koronavirüs salgını, Brexit ve merkez bankasının düşük faiz oranları gibi zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor.

"ÇALIŞAN SAYIMIZ GELECEK ÜÇ YIL İÇİNDE 235,000'DEN 200,000'LERE İNEBİLİR"

HSBC'nin geçici CEO'su Noel Quinn Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu programın toplamına bakıldığında çalışan sayımız gelecek üç yıl içinde 235,000'den 200,000'lere inebilir" dedi.

Bulundurduğu varlıklar bakımından Avrupa'nın en büyük bankası olan ve cirosunun büyük bir kısmını Asya'dan elde eden HSBC'nin vergi öncesi karı 2019 yılında üçte bir oranında azalarak 13.35 milyar dolara geldi ve 20.03 milyar dolarlık beklentinin oldukça altında kaldı. Buna sebep olarak, HSBC'nin küresel bankacılık, piyasa faaliyetleri ve Avrupa'daki ticari bankacılık birimlerindeki 7.3 milyar dolarlık tahsil edilemeyen borçları bilançosundan silmesi gözüküyor.

Bankanın kilit karlılık göstergesi olan özsermaye karlılığının (RoTE) 2022 yılında %10-%12 aralığında olması bekleniyor. HSBC'nin RoTE'si 2018 yılındaki %8.6'dan geçen yıl yüzde 8.4'e düşmüştü.   

Ayrıca HSBC, devam etmekte olan koronavirüs salgınının çalışanlarını ve müşterilerini ciddi şekilde etkilediğini, uzun vadede virüs salgınının banka cirolarını düşürebileceğini ve tedarik zincirlerindeki aksamalardan dolayı batık kredilerin artabileceğini açıkladı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:39119.768
Değişim :  -0,85% |  -1.024,23
Açılış :  120.451  
Önceki Kapanış :  120.792  
En Yüksek
120.451 En Düşük
119.528
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKGYO 4,22 64.784.661 % 16,57  
BOSSA 11,82 23.377.279 % 11,51  
MTRYO 6,78 907 % 11,51  
TSPOR 6,19 243.547.128 % 10,73  
DESA 5,91 4.361.284 % 10,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8535 7,8928 % 0,21  
Frank 6,1657 6,2028 % 0,46  
Riyal 1,6133 1,6214 % 0,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.588 1.588 6,96  
Altın Gr. 310 310 2,57  
Cumhuriyet 2.038 2.068 3,00  
Tam 2.029 2.080 -1,11  
Yarım 981 1.006 -0,53  
Çeyrek 492 503 -0,27  
Gümüş.Ons 17,86 17,91 0,11  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,04  
B. Petrol 56,66 56,66 -1,01  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru