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HSBC`den flaş karar! 35 bin kişinin işten çıkarılması için düğmeye bastı

17.06.2020 17:57

Son güncelleme : 17.06.2020 17:57
İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, küresel operasyonlarında 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planlarının yürürlüğe konduğunu bildirdi.



AA

Bankanın çalışanlarına gönderdiği bilgi notunda, şubat ayında  açıklanan fakat sonradan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan  35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planının yeniden uygulamaya konduğu  kaydedildi.

HSBC yetkilileri tarafından AA muhabiri ile paylaşılan ve bankanın üst  yöneticisi (CEO) Noel Quinn'in imzasını taşıyan bilgi notunda, “Halihazırda 235  bin kişiyi istihdam ediyoruz. Orta vadede bunun 200 bine inmesini planlıyoruz.”  şeklindeki ifadesine yer verildi.

Quinn, mart ayında salgın nedeniyle işten çıkartma planının askıya  alındığını belirterek, “Şu anda birçok ülke, virüsün yayılmasını yavaşlattı ve  karantinadan çıkıyor. İlk çeyrekte karımızın azaldığını göreceksiniz. Tüm  ekonomik tahminler oldukça zorlu bir döneme ilerlediğimize işaret ediyor. Bunun  sonucunda işten çıkarmaların yeniden başlatılması için düğmeye basmak zorunda  kalacağız.” ifadelerini kullandı.





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