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HSBC’nin Londra’daki merkezinde koronavirüs alarmı

05.03.2020 18:03

Son güncelleme : 05.03.2020 18:03
İngiltere’nin en büyük bankası HSBC’nin, Londra’nın finans merkezi Canary Wharf’taki yönetim binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir çalışanın tespit edildiği bildirildi.



AA

HSBC’den AA'ya yapılan açıklamada, söz konusu çalışana gerekli  müdahalenin yapıldığı, bankanın otoriteler ile yakın şekilde çalışmaya devam  ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu çalışanımızın çalıştığı katı ve ortak kullanım  alanlarını derinlemesine temizliyoruz. Aynı katta çalışanlara ve çalışanla temasa  geçenlere evlerinden çalışmaları söylendi. Resmi ve tıbbı tavsiyeler  doğrultusunda binamız açık kalmaya devam edecek.” ifadeleri kullanıldı.

Önceliğin çalışanların sağlık durumları olduğu vurgulanan açıklamada,  kendisini iyi hissetmeyen çalışanların doktorlarını aramasının istendiği  kaydedildi.

HSBC’nin Londra’daki yönetim merkezinde toplam 10 bin kişi çalışıyor.

Londra'da daha önce Deloitte, finans merkezindeki binasında bir  çalışanın koronavirüs taşıdığını açıklarken, Amerikan enerji şirketi Chevron da  geçen hafta kentteki binasında çalışan 300 kişiyi evlerine göndermişti.

Bu arada, HSBC çalışanında koronavirüs tespit edilmesinin ardından  İngiltere'deki toplam vaka sayısı 90'a ulaştı.






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