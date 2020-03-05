İngiltere’nin en büyük bankası HSBC’nin, Londra’nın finans merkezi Canary Wharf’taki yönetim binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir çalışanın tespit edildiği bildirildi.
HSBC’nin Londra’daki merkezinde koronavirüs alarmı
05.03.2020 18:03
Son güncelleme : 05.03.2020 18:03
AA
HSBC’den AA'ya yapılan açıklamada, söz konusu çalışana gerekli müdahalenin yapıldığı, bankanın otoriteler ile yakın şekilde çalışmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Söz konusu çalışanımızın çalıştığı katı ve ortak kullanım alanlarını derinlemesine temizliyoruz. Aynı katta çalışanlara ve çalışanla temasa geçenlere evlerinden çalışmaları söylendi. Resmi ve tıbbı tavsiyeler doğrultusunda binamız açık kalmaya devam edecek.” ifadeleri kullanıldı.
Önceliğin çalışanların sağlık durumları olduğu vurgulanan açıklamada, kendisini iyi hissetmeyen çalışanların doktorlarını aramasının istendiği kaydedildi.
HSBC’nin Londra’daki yönetim merkezinde toplam 10 bin kişi çalışıyor.
Londra'da daha önce Deloitte, finans merkezindeki binasında bir çalışanın koronavirüs taşıdığını açıklarken, Amerikan enerji şirketi Chevron da geçen hafta kentteki binasında çalışan 300 kişiyi evlerine göndermişti.
Bu arada, HSBC çalışanında koronavirüs tespit edilmesinin ardından İngiltere'deki toplam vaka sayısı 90'a ulaştı.
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