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Hüseyin Aydın: Bankalar destek oldu

23.06.2020 13:37

Son güncelleme : 23.06.2020 14:33
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Ekonomide, destekleyici ve kapsayıcı nitelikte karma bir maliye, para ve kredi politikası uygulandı. Maliye ve kredi politikasında hareket alanımız vardı. Makro dengenin sürdürülebilir olması yanında düzenlemelerde yapılan esnekliklerin de olumlu etkisiyle bankalar, bu sürecin başarıyla yönetilmesine destek oldu" dedi.



AA

Aydın, TBB'nin 63. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,  sosyal ve ekonomik hayatı her yönüyle etkileyen bir dönemin yaşandığını, böylesi  daha önce tecrübe edilmemiş olan bu sorunun ekonomik yansımaları ile baş  edebilmek ve ekonomik faaliyeti desteklemek için ülkelerin bilinen araçlarla para  ve maliye politikalarını seferber ettiğini söyledi.

Türkiye'de de benzer uygulamaların tecrübe edinildiğini, toplum  sağlığını ve istihdamı korumaya yönelik önlemlerin belirleyici olduğunu dile  getiren Aydın, "Ekonomide, destekleyici ve kapsayıcı nitelikte karma bir maliye,  para ve kredi politikası uygulandı. Maliye ve kredi politikasında hareket  alanımız vardı. Makro dengenin sürdürülebilir olması yanında düzenlemelerde  yapılan esnekliklerin de olumlu etkisiyle bankalar, bu sürecin başarıyla  yönetilmesine destek oldu." diye konuştu.

Bankaların, bireysel ve kurumsal kredi ihtiyacı yanında pandeminin  doğal bir sonucu olarak kamunun artan borçlanma ihtiyacının finansmanına da katkı  sağladığını aktaran Aydın, "Bankacılık hizmetleri ve ödeme sistemi kesintisiz  olarak çalıştırıldı. Bu sayede çek, senet ve kredi kartları gibi araçlarda  tahsilat oranı makul düzeylerde seyretti. Bankalar, sorunlu kredide iyi bir  yönetim sergiledi. Yapılandırma ve yeniden vadelendirmeye hız verilerek aktif  kalitesi yönetimindeki etkinlik daha da artırıldı." değerlendirmesinde  bulundu.

"SEKTÖRÜN BİLANÇO VE KREDİLERİ DAHA HIZLI BÜYÜME TRENDİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Hüseyin Aydın, bankacılık sektörünün son dönemlerde büyümeye devam  ettiğine işaret ederek,  şunları kaydetti:

"Sektörün bilanço ve kredileri, milli gelire oranla sergilemekte  olduğu daha hızlı büyüme trendini sürdürüyor. Bu dönemde bankacılık sektörü, iş  yönetiminin en önemli bileşeni olan teknolojide üstün olduğunu gösterdi.  Teknolojik altyapı ile müşteriye verilen hizmetleri şube dışı ve ağırlıklı olarak  dijital kanallarla sunma konusunda maharetini göstermekle birlikte zorunlu haller  dışında banka şubeleri açık tutuldu.  Ancak bu tür dönemlerde daha belirgin  görüldüğü üzere, kaynak talebi, finansal sistemin yüzde 90'ını oluşturan  bankacılık sektörünün omuzlarında kalmaya devam etti. Bu çerçevede, bankacılık  dışı finansal sektörün büyütülmesi, kurum ve araç çeşitliliğinin artırılması,  sermaye piyasalarının, sigortacılık sisteminin geliştirilmesinin önemi bir kez  daha ortaya çıktı. Finansal sistemin güçlenerek büyümenin finansmanına ve  şokların yönetilmesine daha fazla katkı vermesine imkan sağlanması konusunda  desteklerinizle bu yolda başlatılan çalışmaların daha da hızlandırılmasına  ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz."

"ÜLKESİ OLMAYANIN BANKASI YA DA MÜŞTERİSİ DE OLMAZ"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, yakın dönem tecrübelerinin ekonomi  büyüdükçe ve güçlendikçe bankacılık sektörünün daha sağlıklı çalıştığını,  büyüdüğünü ve güçlendiğini gösterdiğini belirtti.

Aydın, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bankalar olarak, 3 bilançoya önem veriyoruz; müşterilerimizin,  bankalarımızın ve ülkemizin... Sadece kendi bilançolarımızı değil,  müşterilerimizin ve ülkemizin bilançosunu da dikkate alma konusunda her geçen gün  daha fazla mesafe almakta olduğumuzu görüyorum.  Ancak şu konuyu da dikkatlere  getirmek istiyorum. Firma sahipleri ve ortaklarının da kendi kişisel bilançoları  ile firmalarının bilançolarında aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini  düşünüyorum. Bu 3 bilanço içinde eğer birini tercih edeceksek küçük hesaplarla  uğraşmadan ülke bilançosunu tercih edeceğimiz konusunda herkes emin olmalıdır.  Ülkesi olmayanın bankası ya da müşterisi de olmaz. Bunun farkındayız ve   faaliyetlerimizi bu yönde sürdürüyoruz.   Sağlıklı bir ekonominin yanı sıra  toplum sağlığının önemini bir kez daha hatırladığımız bu zor dönemin iyi  yönetilmesinde hükümetimize ve emeği geçen herkese, siz meslektaşlarımıza ve  çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."




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