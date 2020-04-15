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IEA Başkanı Birol petrol piyasasını değerlendirdi

15.04.2020 14:45

Son güncelleme : 15.04.2020 16:02
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle petrol talebindeki düşüş ve oluşan arz fazlasının petrol sektörüne neredeyse 10 yıl kaybettirdiğini belirterek, "Birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda 2020`yi küresel petrol tarihinin en kötü yılı, bu ayı da Kara Nisan olarak adlandırabiliriz" dedi.



AA

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, IEA'nın internet üzerinden yayınlanan basın toplantısında, petrol piyasalarındaki son durumu değerlendirerek, Kovid-19 salgınının küresel  ekonomiye etkisinin beklenenden daha sert olacağını ifade etti.

Bu yıl için küresel petrol talebindeki düşüşün günlük 9,3 milyon olacağını öngördüklerini söyleyen Birol, bu miktarın nisan ayında 29 milyon varile, mayısta ise 26 milyon varile ulaşacağını dile getirdi.

Bu rakamları "çok sarsıcı" olarak niteleyen Birol, şöyle konuştu:

"Petrol talebi düşme eğilimi göstermesine rağmen üretim nisan sonuna kadar artmaya devam edecek. Tüm bu koşullar dikkate alındığında, inanıyorum ki  birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda 2020'yi küresel petrol tarihinin en  kötü yılı, bu ayı da Kara Nisan olarak adlandırabiliriz. IMF'nin dün açıkladığı  küresel büyüme rakamları ve küresel petrol talebindeki düşüşe bakarak, Kovid-19 salgınının küresel ekonominin büyümesinden bir yıl, petrol sektörünün  büyümesinden ise neredeyse 10 yıl kaybettirdiğini söyleyebiliriz."

BAZI ÜLKELER STRATEJİK REZERVLERİNİ ARTIRACAK

Geçen hafta gerçekleştirilen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)  dışı ülkeler ve G20 ülkelerinin enerji bakanlarının olağanüstü toplantılarına da  değinen Birol, OPEC dışı ülkelerin üretim kesintisi kararının piyasalara  destekleyici etkisi olacağını kaydetti.

Birol, bu süreçte bazı ülkelerin stratejik petrol rezervlerini  güçlendirmek yönünde alacağı kararların da piyasalar üzerinde olumlu etkisi  olacağını ifade ederek, ABD, Çin, Hindistan ve Kore'nin stratejik petrol  rezervlerini sektöre açmayı düşündüklerini belirtti.

Bu ülkelerin düşük fiyatlardan faydalanarak stratejik petrol  rezervlerini artırabileceğini de ifade eden Birol, "Bu çabalar neticesinde,  önümüzdeki 3 ayda 200 milyon varillik bir stok kapasitesi ortaya çıkabilir. Bu da  günlük 2 milyon varillik arzın piyasadan çekilmesi anlamına geliyor. Ayrıca, ABD,  Kanada, Brezilya ve Norveç olmak üzere OPEC dışı ülkeler yatırımlarını azaltmayı  görüştü. Bu ülkelerdeki söz konusu yatırımların azalması ve bazı noktalarda  üretimin durmasıyla günlük 3,5 milyon varillik bir kesinti daha oluşacak."  öngörüsünde bulundu.

SALGIN DOLAYISIYLA YAŞANAN TÜKETİM DÜŞÜŞÜ, SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Birol, IEA'nın Suudi Arabistan'dan 3 milyon varillik petrol satın  alacağı yönündeki iddialara yönelik, "IEA petrol alım satımı yapmaz." dedi.

Petrol tüketiminin düşmesinin küresel iklim değişikliğine olumlu katkı  yaptığı yönündeki açıklamaların ise yanlış değerlendirildiğini belirten Birol,  "Küresel bir salgından dolayı yaşanan ekonomik dalgalanmada elbette petrol daha  az kullanılıyor ama bu kutlanacak bir şey değil. İnsanlar ekonomik olarak zor  durumda, işlerini kaybediyor. Daha da kötüsü bir çok insan öldü. İklim  değişikliklerine olumlu katkı, keşke ülkelerin aldıkları çevreci politikalarla  gerçekleşse ama maalesef bu şekilde değil. Ekonomi kendini geri toparlayacak.  Belki de daha büyük bir karbon emisyonu göreceğiz ama önemli olan ekonomi kendini  toparladıktan sonra karbon emisyonlarının da aynı şekilde artmaması." ifadelerini  kullandı.

IMF'nin "Büyük Tecrit" başlıklı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda, küresel ekonomik büyüme tahmini 2020 için yüzde 3,3'ten eksi yüzde 3'e, 2021 için  yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e revize edilirken, bu yıl Euro Bölgesi'nin de yüzde 7,5  daralacağı öngörülmüştü.





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