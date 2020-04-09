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Ifo: Euro Bölgesi resesyona girecek

09.04.2020 15:13

Son güncelleme : 09.04.2020 15:25
Euro Bölgesi ekonomisinin gelecek aylarda resesyona gireceği ve ekonomik üretimin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,3 ve ikinci çeyrekte yüzde 10,5 daralacağı tahmininde bulunuldu.



AA

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından, İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) iş birliğiyle Euro Bölgesi’nin ekonomik görünümüne ilişkin  hazırlanan rapor yayımlandı.

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin gelecek aylarda “resesyona”  gireceği belirtilerek, ekonomide 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 2,1 ve ikinci  çeyrekte  yüzde 10,5 daralma beklendiği kaydedildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde ise bölge ekonomisinin toparlanarak yüzde 8,7  büyüyeceği tahmininde bulunuldu.

Raporda, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye  “eşi görülmemiş bir şok” yaşattığı belirtilerek, “Bunun bir sonucu, sanayi  üretiminde sert oynaklıklar görülmesi oldu.” değerlendirmesine yer verildi.

Bölgede sanayi üretiminin ilk çeyrekte yüzde 4,4 azaldığının  hatırlatıldığı raporda, söz konusu üretimin ikinci çeyrekte yüzde 18 küçülmesinin  ve üçüncü çeyrekte toparlanarak yüzde 19 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, yılın birinci ve ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 3,3 ve  13,6 azalması beklenen hanehalkı tüketici harcamalarının, üçüncü çeyrekte yüzde  12 artacağı belirtildi.

Yatırım tahminlerine de raporda yer verildi. Buna göre 2020’nin ilk  çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3, ikinci çeyreğinde yüzde 10 azalması beklenen  yatırımların, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 10,4 seviyesinde artması  bekleniyor.






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