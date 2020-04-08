GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İhaleler sonrası Piyasa Yapıcılara opsiyonlu satış yapılmadı

08.04.2020 14:56

Son güncelleme : 08.04.2020 14:56
Hazine ve Maliye Bakanlığı`nın, iki günde düzenlediği 3 ihalenin ardından piyasa yapıcı bankalara opsiyonlu satış yapılmadı.



Hazine pazartesi günü 14 ay (427 Gün) vadeli kuponsuz ve 8 yıl (3.003 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ile dün 3 Yıl (1.169 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

3 İhalede toplam satış 18 milyar 785,2 milyon TL olmuştu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:4192.895
Değişim :  0,56% |  513,01
Açılış :  92.482  
Önceki Kapanış :  92.382  
En Yüksek
93.116 En Düşük
91.803
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 18,70 890.728 % 10,00  
GLRYH 2,53 1.305.280 % 10,00  
RTALB 5,39 1.062.035 % 10,00  
DOCO 316,40 41.005.194 % 9,98  
KONYA 206,10 23.646.266 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3398 8,3816 % 0,24  
Frank 6,9385 6,9803 % -0,13  
Riyal 1,7954 1,8044 % 0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 -2,52  
Altın Gr. 359 359 0,19  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,03 15,07 0,02  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,01  
B. Petrol 32,08 32,08 0,21  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru