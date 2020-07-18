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İhracatçılar rotasını Pakistan`a çevirdi

18.07.2020 13:08

Son güncelleme : 18.07.2020 13:19
Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını döneminde, Özbekistan, Kenya, Hindistan ve Nijerya’ya yönelik gerçekleştirilen sanal genel ticaret heyetlerinin ardından Türk ihracatçılar bu kez de dümeni Pakistan`a çevirdi.



AA

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgilere göre, pandemi  döneminde sağlık önlemleri ve seyahat kısıtlamaları sebebiyle genel ticaret  heyeti programlarının fiziksel olarak gerçekleştirilememesi üzerine Ticaret  Bakanı Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde sanal genel ticaret heyeti programları  uygulamaya konuldu.

Salgın döneminde, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM  organizasyonunda Özbekistan, Kenya, Hindistan'a yönelik gerçekleştirilen sanal  genel ticaret heyetlerine 13-17 Temmuz'da Nijerya ile devam edilmişti. Söz konusu  organizasyonda 15 Türk firma yaklaşık 90 Nijeryalı firma ile 150'yi aşkın görüşme  gerçekleştirdi.

İhracatçılar, Nijerya'nın ardından rotasını Pakistan'a çevirdi. 20-24  Temmuz'da videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek organizasyonun açılışını  Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yapacak.

Pakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı'na, makine ve aksamları,  çelik, iklimlendirme, otomotiv ve yedek parça, çimento, cam seramik ve toprak  ürünleri, demir ve demir dışı ürünler, elektrik elektronik (elektrikli ev  aletleri), medikal sektörleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde  faaliyet gösteren 21 ihracatçı Türk firması ve 113 Pakistanlı ithalatçı firma  katılım sağlayacak.

TÜRK İHRACATÇILARI İÇİN PAKİSTAN PAZARI BÜYÜK POTANSİYEL TEŞKİL EDİYOR

Dünyanın 40. büyük ekonomisi olan Pakistan büyük ölçüde pamuk, buğday  ve tekstil üçlüsüne bağlı bir üretim yapısına sahip. Geçen yıl tüm dünyadan 56  milyar dolar ithalat yapan Pakistan’a, Türkiye’nin ihracatı 500 milyon dolar  olarak gerçekleşti.

Pakistan’ın dünyadan ithal ettiği ürünler ile Türkiye'nin ihracatında  güçlü olduğu ürünler karşılaştırıldığında, makine başta olmak üzere yüksek  teknoloji ürünleri, elektrik-elektronik, medikal ürünler, inşaat malzemesi ve  ekipmanları Türk ihracatçıları için bu pazarda büyük potansiyel teşkil ediyor.

Programın, bu potansiyelin ortaya çıkarılmasına ve uluslararası  ticaret hacminin düştüğü bu dönemde ihracatın artırılmasına önemli katkısı  olacağı değerlendiriliyor.

BİR SONRAKİ SEFER LATİN AMERİKA'YA

Pakistan’ın ardından, 10-21 Ağustos'ta Kolombiya ve Meksika'ya yönelik  sanal genel ticaret heyeti düzenlenecek, söz konusu organizasyona 25 Türk firması  katılacak.

Söz konusu programlara, 24-28 Ağustos'ta Almanya ile devam edilecek.  Bu heyete de 20 firma katılım sağlayacak.




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