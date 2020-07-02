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İhracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi

02.07.2020 13:42

Son güncelleme : 02.07.2020 13:42
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl yüzde 75’ler seviyesinde olan ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 82’ye yükseldiğini belirterek, “Bu da son derece önemli. Hem ithalata konulan önlemler hem ihracatın performansı bu konuda son derece önemli. İthalatın azalmaya dönmesi, ihracatımızın da artış potansiyelinin yükselmesi bizleri son derece memnun etmiştir.” dedi.



AA

İsmail Gülle, AA muhabirine haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin  yaptığı değerlendirmede, pandemi sürecinden etkilenilen mart, nisan ve mayıs  aylarındaki düşüşlerden sonra Türkiye ihracatının, haziranda geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 15,8 gibi çok ciddi bir artışla 13,5 milyar dolar olarak  gerçekleştiğini söyledi.

Gülle, haziran ayı ihracat rakamlarının son derece başarılı olduğunun  altını çizerek, bütün dünyanın etkilenmiş olduğu yeni tip corona virüs (Kovid-19)  döneminde ihracatın tekrar toparlanarak bir önceki yılın haziran ayının üzerine  çıkmasının kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini ifade etti.

Haziran ayı ihracat rakamlarının ihracatçıların çok ciddi  gayretleriyle ortaya çıktığını belirten Gülle, mayıs ayı ihracatından sonra  haziran ayı ihracatının yüzde 35’lik bir atış gösterdiğini dile getirdi.

Gülle, ihracatın ithalatı karşılama oranın da geçen yılın üstüne  çıktığına ve geçen yıl yüzde 75’ler seviyesinde olan ihracatın ithalatı karşılama  oranının yüzde 82’ye yükseldiğine işaret ederek, “Bu da son derece önemli. Hem  ithalata konulan önlemler hem ihracatın performansı bu konuda son derece önemli.  İthalatın azalmaya dönmesi, ihracatımızın da artış potansiyelinin yükselmesi  bizleri son derece memnun etmiştir.” ifadelerini kullandı. 

Pandemi döneminde Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatın da çok  ciddi etkilendiğini anımsatan Gülle, mayıs ayında hemen hemen her Avrupa Birliği  ülkesine negatif olan ihracatın haziran ayı itibarıyla pozitife döndüğünün altını  çizdi. 

Gülle, İngiltere’ye olan ihracatın yüzde 50’ye yakın artış  gösterdiğine dikkati çekerek, “En büyük pazarlarımız Almanya, İngiltere ve  ABD’de, hepsinde artışlar görüyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri bizim en önemli  ticari partnerimiz. En büyük ihracat gerçekleştirdiğimiz bölge. O nedenle  buradaki ihracatımızın performansı bizler için son derece önemli gösterge.  İhracatımızın da yaklaşık yüzde 48’lik bölümünü AB ülkelerine yapıyoruz. Burada  Hollanda ve İtalya gibi birkaç ülke haricinde, pozitif bir performans gösterdik.”  değerlendirmesinde bulundu.

İhracat da 27 sektörün olduğunu ve bunların 24’ünün ihracatının  arttığını aktaran İsmail Gülle, “Burada otomotiv sektörü sınırlı bir düşüşte.  Madencilik ve savunma sanayi sektörlerimizin etkilendiğini görüyoruz. Mayıs  ayında bu sektörlerimizin artışları kırmızı renkteydi, haziran ayı itibarıyla  birkaç sektör haricinde, hepsinin yeşile döndüğünü ve artış gösterdiğini  görüyoruz.” yorumunda bulundu.

Gülle, otomotiv ihracat performansının kendileri için çok önemli  olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“En büyük ihracat kalemimiz olan otomotiv ihracatındaki kısa zamandaki  bu toparlanma bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bundan sonraki aylarda eski  rakamlarına gelmesi konusunda hem de Çin’den sonra tedarik sisteminin de dünyada  etkileneceğini varsayarak otomotiv sektörümüzden ilave performansla daha yüksek  rakamlara çıkacağını söyleyebiliriz. Çelik sektörümüzün de burada önemli bir  performans beklediğimiz birkaç sektörümüzden bir tanesi. Kimya ve hazır giyim  sektörlerimiz de salgın döneminde etkilenen sektörlerdendi. Bunların da haziran  ayında son derece başarılı performansla toparlandığını ifade etmem  gerekiyor.”

Kovid-19 sürecinin yönetiminde ülke olarak son derece başarılı bir  yönetim gösterildiğini kaydeden TİM Başkanı Gülle, “Başta Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan’ın yönetimi, üretime ve ihracata vermiş olduğu destekleri,  açıklanan finansman paketleri son derece önemli. Dünyayı sarsan pandemi  döneminden en az hasarla geçmemiz önemliydi. İhracat ailesi olarak,  Cumhurbaşkanımıza, bütün bakanlarımıza ama özellikle Hazine ve Maliye Bakanı  Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a teşekkürü bir borç biliriz.  Bizlere bu dönemde çok büyük destek oldular. Sık sık toplantılar yaptık.  İhracatçıların iletmiş olduğu sorunların çözümünde çok faydalı oldular.”  değerlendirmesinde bulundu.




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