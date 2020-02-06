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İhracatın yarısını 5 sektör sırtladı

06.02.2020 11:15

Son güncelleme : 06.02.2020 11:16
Türkiye, geçen ay tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirirken, dış satımın yüzde 51,3`ünü otomotiv, kimya, hazır giyim, çelik ve elektrik elektronik sektörleri yaptı.



AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, firmalar bu  dönemde hububattan otomotive, süs bitkilerinden su ürünlerine, halıdan demire 27  farklı sektörde ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yılın ilk ayındaki dış satımı, küresel ekonomideki zayıf  seyre rağmen yüzde 6,1 artarak 14 milyar 764 milyon 795 bin dolar seviyesine  yükseldi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ LİDERLİĞİ KAPTIRMADI

Geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör yine otomotiv  endüstrisi oldu. Toplam ihracattaki payı yüzde 16,3 olan sektörün dış satımı, 2,4  milyar dolar oldu ve yıllık bazda yüzde 3,2 arttı. 

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı toplam dış satımın  yüzde 11,5'ini oluşturdu ve ocak ayında ilk kez 1,7 milyar dolar seviyesine  ulaştı.

Bu dönemde hazır giyim ve konfeksiyon 1,5 milyar dolarlık, çelik 1,2  milyar dolarlık ve elektrik elektronik 824,8 milyon dolarlık dış satıma imza  attı. Böylece en çok ihracat gerçekleştiren 5 sektör toplam ihracatın yüzde  51,3'ünü oluşturdu.

DEĞER BAZINDAKİ ARTIŞA KİMYA DAMGASI

Türkiye'nin ihracatı, ocakta yıllık bazda 848,6 milyon dolar yükseldi.  Bu dönemde, değer bazındaki artışa en büyük destek ise 163,6 milyon dolar ile  kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen geldi. Böylece sektör, Türkiye'nin bu  dönemde değer bazında kaydettiği ihracat artışının yaklaşık 5'te birini sırtladı.

İhracat artışına en fazla katkı sağlayan diğer sektörler ise 81,5  milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 74,7 milyon dolarla otomotiv  endüstrisi, 60,9 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 57,1 milyon  dolarla yaş meyve ve sebze ve 52,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller  oldu.

YÜZDELİK BAZDA İHRACAT ARTIŞINDA LİDER SÜS BİTKİLERİ OLDU

Sektörler bazında artış oranlarına bakıldığında ise geçen ay  ihracatını yıllık bazda yüzde 30,5 yükselten süs bitkileri ve mamulleri dikkati  çekti. Böylece sektör, ocak ayı ihracatını 11 milyon dolar seviyesine taşıdı.

Bu dönemde yaş meyve ve sebze sektörü de dış satımını yüzde 28,6  artırarak 256,2 milyon dolarlık ürün sattı ve yüzdelik bazda ihracatını en fazla  artıran ikinci sektör oldu.

Söz konusu sıralamada bu sektörleri yüzde 21,7 ile fındık, yüzde 21,4  ile halı ve yüzde 18,4 ile gemi ve yat takip etti.

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İHRACATI OCAKTA GERİLEDİ

İhracatı geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre oransal bazda en  fazla düşen sektör ise zeytin ve zeytinyağı oldu. Sektörün ihracatı, bu dönemde  yüzde 12,7 gerileyerek 24,5 milyon dolara düştü.

İhracatı oransal bazda en fazla düşen ikinci sektör olan su ürünleri  ve hayvansal mamullerinin dış satımı da söz konusu dönemde yüzde 4,9 azalarak  209,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu sıralamada üçüncü olan savunma ve  havacılık sanayisinin ihracatı da ocak ayında yıllık bazda yüzde 4,3 düşerek 167  milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde oransal bazda kaydedilen düşüşte dikkati çeken  diğer sektörler ise yüzde 4,1 ile tütün ve yüzde 4 ile çelik oldu.

Dünya ticaretindeki korumacılık trendinden en çok etkilenen  sektörlerden biri olan çelik, değer bazında ihracatı en fazla gerileyen sektör  olarak da öne çıktı. Türkiye'nin çelik ihracatı, ocakta yıllık bazda 47,4 milyon  dolar azaldı.




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