Toyota Motor ve Panasonic elektrikli araç bataryaları geliştirecek bir ortaklık kurmaya karar verdi.
İki devden ortaklık kararı! Elektrikli araç bataryaları geliştirecekler
03.02.2020 14:04
Son güncelleme : 03.02.2020 14:04
REUTERS
Toyota ve Panasonic yaptıkları açıklamada, Prime Planet Energy and Solutions adı verilen yeni şirketin, her otomobil üreticisinin kullanabileceği prizmatik, yani kare şekilli bataryalar geliştireceğini ifade ettiler.
Şirketlerin açıklamasına göre, yeni şirket 1 Nisan'da 5,000'den fazla çalışanla faaliyetlerine başlayacak. Toyota yeni şirkette %51, Panasonic ise %49 paya sahip olacak.
Daha katı çevre düzenlemeleri, çevre dostu otomobillere geçişi hızlandırırken, bu girişim Japon şirketlerinin uygun fiyatlı elektrikli araçların geliştirilmesi için hayati önem taşıyan otomotiv batarya endüstrisinde daha büyük küresel oyuncular olma hedefini yansıtıyor.
Şirketlerin yaptıkları açıklamada, "Bataryaların otomobiller ve diğer mobilite türleri için enerji sağlamak ve çeşitli çevre sorunları için çözüm olarak görülmekte ve ileriye dönük olarak toplumda merkezi bir rol oynaması beklenmektedir" denildi.
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