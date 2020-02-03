GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İki devden ortaklık kararı! Elektrikli araç bataryaları geliştirecekler

03.02.2020 14:04

Son güncelleme : 03.02.2020 14:04
Toyota Motor ve Panasonic elektrikli araç bataryaları geliştirecek bir ortaklık kurmaya karar verdi.



REUTERS

Toyota ve Panasonic yaptıkları açıklamada, Prime Planet Energy and Solutions adı verilen yeni şirketin, her otomobil üreticisinin kullanabileceği prizmatik, yani kare şekilli bataryalar geliştireceğini ifade ettiler.

Şirketlerin açıklamasına göre, yeni şirket 1 Nisan'da 5,000'den fazla çalışanla faaliyetlerine başlayacak. Toyota yeni şirkette %51, Panasonic ise %49 paya sahip olacak.

Daha katı çevre düzenlemeleri, çevre dostu otomobillere geçişi hızlandırırken, bu girişim Japon şirketlerinin uygun fiyatlı elektrikli araçların geliştirilmesi için hayati önem taşıyan otomotiv batarya endüstrisinde daha büyük küresel oyuncular olma hedefini yansıtıyor.

Şirketlerin yaptıkları açıklamada, "Bataryaların otomobiller ve diğer mobilite türleri için enerji sağlamak ve çeşitli çevre sorunları için çözüm olarak görülmekte ve ileriye dönük olarak toplumda merkezi bir rol oynaması beklenmektedir" denildi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:49119.078
Değişim :  -0,05% |  -61,72
Açılış :  119.437  
Önceki Kapanış :  119.140  
En Yüksek
119.527 En Düşük
118.762
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 8,49 15.560.948 % 19,92  
RYGYO 7,78 6.774.670 % 19,88  
ISATR 253.000,00 253.000 % 15,00  
QNBFL 144,00 150.672 % 14,20  
TSPOR 3,03 152.779.856 % 11,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7930 7,8320 % -1,10  
Frank 6,1796 6,2168 % -0,15  
Riyal 1,5902 1,5981 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.580 1.580 -6,77  
Altın Gr. 304 304 -1,54  
Cumhuriyet 2.008 2.038 -13,00  
Tam 2.001 2.050 -10,53  
Yarım 967 992 -5,09  
Çeyrek 485 496 -2,55  
Gümüş.Ons 17,80 17,83 -0,21  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,05  
B. Petrol 56,37 56,37 -0,25  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru