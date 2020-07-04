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İki ülkeden ulusal hava yollarına devlet yardımı

04.07.2020 13:32

Son güncelleme : 04.07.2020 13:41
Portekiz ve İspanya hükümetleri, ülkelerinin stratejik öneme sahip ulusal hava yollarını, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının yarattığı ekonomik krizden kurtarmak için harekete geçti.



AA

Portekiz hükümeti, TAP hava yolları şirketinde devlete ait yüzde 50  katılım payını yüzde 72,5'e çıkarma kararı aldı. TAP'ın özel hissedarlarıyla  anlaşmaya varan hükümet, 1,2 milyar euroluk sermaye artırımı yapacağını ve  şirketi canlandıracak yeni bir yol haritası hazırlanacağını duyurdu.

Portekiz Maliye Bakanı Joao Leao, "Bu operasyon, ülkemiz için temel  olan bir şirketin iflasını önleyecek ve kredi kullanımının önünü açacaktır" dedi.

İBERİA'YI KURTARMAK İÇİN DEVLET FONU

Öte yandan İspanya hükümeti, İberia'yı kurtarmak için adımlar atmaya  başladı. Bakanlar kurulunda cuma günü kabul edilen kararda, Devlet Sanayi  Katılımları Kurumu (SEPI) tarafından yönetimi yapılacak 10 milyar euroluk yeni  bir fonun, stratejik öneme sahip şirketlerin ayakta kalmasına destek vereceği  bildirilmişti.

İspanyol basını, bu fonunun temel amacının İberia'yı kurtarmak  olduğunu yazdı.

İberia ile Air Europa hava yolu şirketi arasında geçen kasım ayında  varılan birleşme anlaşmasının bu fondan aktarılacak devlet yardımıyla devam  edeceği, ayrıca diğer İspanyol hava yolu şirketlerine de yardım yapılacağı  bildirildi.

İberia'da çalışanların yüzde 70'inden fazlası mevcut durumda Kısa  Çalışma Ödeneği'nden yararlanıyor.




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