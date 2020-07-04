Portekiz ve İspanya hükümetleri, ülkelerinin stratejik öneme sahip ulusal hava yollarını, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının yarattığı ekonomik krizden kurtarmak için harekete geçti.
İki ülkeden ulusal hava yollarına devlet yardımı
04.07.2020 13:32
Son güncelleme : 04.07.2020 13:41
AA
Portekiz hükümeti, TAP hava yolları şirketinde devlete ait yüzde 50 katılım payını yüzde 72,5'e çıkarma kararı aldı. TAP'ın özel hissedarlarıyla anlaşmaya varan hükümet, 1,2 milyar euroluk sermaye artırımı yapacağını ve şirketi canlandıracak yeni bir yol haritası hazırlanacağını duyurdu.
Portekiz Maliye Bakanı Joao Leao, "Bu operasyon, ülkemiz için temel olan bir şirketin iflasını önleyecek ve kredi kullanımının önünü açacaktır" dedi.
İBERİA'YI KURTARMAK İÇİN DEVLET FONU
Öte yandan İspanya hükümeti, İberia'yı kurtarmak için adımlar atmaya başladı. Bakanlar kurulunda cuma günü kabul edilen kararda, Devlet Sanayi Katılımları Kurumu (SEPI) tarafından yönetimi yapılacak 10 milyar euroluk yeni bir fonun, stratejik öneme sahip şirketlerin ayakta kalmasına destek vereceği bildirilmişti.
İspanyol basını, bu fonunun temel amacının İberia'yı kurtarmak olduğunu yazdı.
İberia ile Air Europa hava yolu şirketi arasında geçen kasım ayında varılan birleşme anlaşmasının bu fondan aktarılacak devlet yardımıyla devam edeceği, ayrıca diğer İspanyol hava yolu şirketlerine de yardım yapılacağı bildirildi.
İberia'da çalışanların yüzde 70'inden fazlası mevcut durumda Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanıyor.
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|BURCE
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|5.171.587
|% -5,39
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|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
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|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
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|902.511.964
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|SKBNK
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|% 1,96
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|ODAS
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|836.067.440
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|Sterlin
|8,5416
|8,5845
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|Frank
|7,2397
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|% 0,26
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|1,8337
|% 0,16
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.772
|1.778
|-0,28
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|Altın Gr.
|391
|392
|1,03
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|Cumhuriyet
|2.538
|2.559
|4,90
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|Tam
|2.612
|2.626
|5,10
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|Yarım
|1.269
|1.285
|2,50
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|Çeyrek
|635
|643
|1,20
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|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,06
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|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
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|B. Petrol
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