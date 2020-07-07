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İKMİB ihracat hedefini 20 milyar dolara çekti

07.07.2020 11:04

Son güncelleme : 07.07.2020 11:04
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Geçen yılı büyük bir başarı ile, 20,6 milyar dolarlık kimya ihracat rekoruyla tamamladık. Bu yıl için pandemi öncesi hedefimiz 22 milyar dolardı ancak pandeminin ekonomiye ve dış ticarete olan etkilerini göz önünde bulundurarak bunu revize ettik. Geçen yıl yapmış olduğumuz 20 milyar dolar seviyelerini yakalamayı hedefliyoruz." dedi.



AA

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri  İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya sektörü olarak bu  yıla, ocakta ihracatta gerçekleştirdikleri yüzde 10,6'lık büyüme ile başarılı bir  giriş yaptıklarını ancak pandemi dolayısıyla Çin başta olmak üzere AB ülkeleri,  ABD ve Çin'e bağlı diğer ülkelerde üretimin azalması ile enerji ve yakıt  kullanımının düşmesi, tedarik zincirinin kırılması ve azalan talep sonucu yaşanan  gelişmelerden her sektör gibi kimyanın da etkilendiğini ifade etti.

İKMİB olarak Türkiye'de Kovid-19'un açıklandığı günden itibaren "önce  sağlık" anlayışıyla hareket ederek Türkiye'nin ihtiyaçlarını ön planda  tuttuklarını belirten Pelister, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğin, milli dayanışmanın önemine inanarak, bu  doğrultuda hızlı bir şekilde yönetim kurulumuz ile karar alarak ülkemizin sağlık  çalışanlarına destek olmak için harekete geçtik. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin  (TİM) üretim seferberliği kapsamında, 100 bin litre dezenfektanı TİM adına Sağlık  Bakanlığımıza ve hastanelerimize teslim ettik. Bununla birlikte yüksek risk  altında kalan sağlık çalışanlarımızın virüse maruz kalma riskini azaltacak, yüz  koruyucu sağlık siperi ihtiyacını karşılamak üzere Plastik Sanayicileri Derneği  iş birliği ile 100 bin sağlık siperini Sağlık Bakanlığımıza, 3 bin sağlık  siperini Gebze Devlet Hastanesi'ne ve 10 bin sağlık siperini Türk Kızılayı'na  teslim ettik. Ayrıca İKMİB olarak da Çapa Hastanesi'ne, Cerrahpaşa Hastanesi'ne  ve Kızılay'a dezenfektan teslimatı yaptık."

"KİMYA SEKTÖRÜ DAHA AZ ETKİLENDİ"

Adil Pelister, kimya sektörü olarak pandemi döneminde de ihracatı  olabildiğince devam ettirdiklerini, tüm olumsuzluklara rağmen en fazla ihracat  yapan ikinci sektör birliği olduklarını bildirdi.

Pelister, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ilk olarak mart ayında görülen Kovid-19'un etkilerini daha  çok nisan ve mayıs aylarında yaşadık. Özellikle de en çok ihracat yaptığımız AB  ülkelerinin pandeminin merkezi haline gelmesi ile birlikte kimya ihracatımız;  mart, nisan ve mayısta gerilemesine karşın nisanda ilk sırada yer aldı. Haziran  ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,2'lik artış olurken, bu yılın  mayıs ayına göre de yüzde 21,26'lık bir artış sağladık. 6 aylık kimya ihracatımız  ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,94 gerileyerek 8 milyar 642 milyon  dolar oldu. 6 aylık dönemde de ikinci sektör olmayı başardık.

Pandemi sürecinde hijyen ve temizlik ürünleri, ilaç ve medikal  ürünlerine artan gereksinim bize kimya sektörümüzün ne kadar önemli ve hayati  olduğunu bir kez daha gösterdi. Dolayısıyla hemen hemen tüm sektörlere ham madde,  yarı mamul veya mamul veren sektörümüzde otomotiv, tekstil, inşaat gibi  sektörlere iş yapan alt sektörlerimiz olumsuz etkilense de bahsettiğim diğer alt  sektörlerimizde ise talebe bağlı olarak ciddi bir artış oldu. Bu da kimya  sektörümüzün genel anlamda daha az etkilenmesini sağladı."

"FİRMALARIMIZ İLAVE MALİYETLERE KATLANDI"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, 6 aylık süreçte yaşanan yüzde  13,94'lük  kaybı, normalleşme süreciyle birlikte gelecek dönemde hem devletin  ihracatçılara sağladığı destekler hem de ihracat pazarlarındaki iyileşme ile  artan talep sayesinde kapatacaklarını söyledi.

Pandeminin ikinci bir dalgaya sebebiyet vermeden kontrol altında  tutulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Pelister, şu değerlendirmelerde  bulundu:

"Kimya sektörümüz, Ekonomik İstikrar Kalkanı destek paketi kapsamında  belirtilen mücbir sebeplerden yararlanan sektörler arasına yer almadı maalesef.  Buna rağmen teknoloji ve sermaye yoğun sektörümüzde istihdamı korumak adına  firmalarımız, ilave maliyetlere katlanarak büyük bir özveri ile üretimlerine ve  ihracatlarına devam etti.

Bu yılın başında kimyasalların, temel eczacılık ürünlerinin, kauçuk ve  plastik ürünlerin kapasite kullanım oranları ortalama olarak yüzde 73,26 olarak  gerçekleşmişti. Sektörümüzün kapasite kullanım oranının nisanda yüzde 68,44  seviyelerine indiğini, mayısta yüzde 67,08 olduğunu, haziranda ise yüzde 68,28  olarak tekrar yükselmeye başladığını görüyoruz. Genel olarak, imalat sanayi  kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 61,60, mayısta yüzde 62,60 ve haziranda  yüzde 66 oldu. Kimya sektörümüz, pandemi etkisine rağmen nisan ayı da dahil olmak  üzere imalat sanayi kapasite kullanım oranının üzerinde bir performans  sergiliyor."

"SEKTÖRÜMÜZ, ÜLKE İHRACATINDAN YÜZDE 11'İN ÜZERİNDE PAY ALIYOR"

Adil Pelister, kimya sektörünün, son 10 yılda yaptığı toplam 164,61  milyar dolarlık ihracatla ülkeye büyük katma değer sağladığını belirterek,  sektörün, ülkenin toplam ihracatından ortalama yüzde 11'in üzerinde pay aldığını  söyledi.

Yıl sonu hedeflerini revize ettiklerini aktaran Pelister, "Geçen yılı  büyük bir başarı ile, 20,6 milyar dolarlık kimya ihracat rekoruyla tamamladık. Bu  yıl için pandemi öncesi hedefimiz 22 milyar dolardı ancak pandeminin ekonomiye ve  dış ticarete olan etkilerini göz önünde bulundurarak bunu revize ettik. Geçen yıl  yapmış olduğumuz 20 milyar dolar seviyelerini yakalamayı hedefliyoruz." diye  konuştu.

Yurt dışında katıldıkları veya milli katılım organizasyonunu  yürüttükleri fuarların birçoğunun eylül-ekim sonrasına ve 2021'e ertelendiğini  bildiren Pelister, "Bu yıl pandemi koşullarına bağlı olarak eylül ayı itibarıyla  yıl sonuna kadar 6 alım heyeti, 1 fuar info stant katılımı, 4 yurt dışı fuar  milli katılım organizasyonu yapmayı planlıyoruz. Tabii o zamanki koşullara göre  ertelenme ihtimali de bulunuyor." dedi.

Pelister, Kimya 9. Ar-Ge Proje Pazarı Ödül Töreni'ni de pandemi  koşullarına bağlı olarak 21 Kasım 2020'de gerçekleştirmeyi planladıklarını  kaydetti.




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