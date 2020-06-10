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IMF, Ukrayna`ya 5 milyar dolar kredi sağlayacak

10.06.2020 10:55

Son güncelleme : 10.06.2020 11:09
Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, Ukrayna`ya 18 aylık stand-by programı kapsamında 5 milyar dolar kredi desteği sağlayacak.



AA

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ile yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle başa çıkabilmesi için yapılan ön anlaşmanın  icra kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, onaylanan 18 aylık stand-by anlaşması kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 5 milyar dolar kredi sağlanacağı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, anlaşma kapsamında 2,1 milyar dolarlık kredi desteğini kısa bir süre  içerisinde alacaklarını belirterek, "IMF, zor durumda olan bir arkadaşı için güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı." ifadesini kullandı.

Ukrayna Merkez Bankası, Kovid-19 salgınında iş dünyası ve vatandaşlara  yönelik alınan tedbirler nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesinin  beklendiğini açıklamıştı.




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