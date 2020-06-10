Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, Ukrayna`ya 18 aylık stand-by programı kapsamında 5 milyar dolar kredi desteği sağlayacak.
IMF, Ukrayna`ya 5 milyar dolar kredi sağlayacak
10.06.2020 10:55
Son güncelleme : 10.06.2020 11:09
AA
IMF'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ile yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle başa çıkabilmesi için yapılan ön anlaşmanın icra kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.
Açıklamada, onaylanan 18 aylık stand-by anlaşması kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 5 milyar dolar
kredi sağlanacağı bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, anlaşma kapsamında 2,1 milyar dolarlık kredi desteğini kısa bir süre içerisinde alacaklarını belirterek, "IMF, zor durumda olan bir arkadaşı için güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı." ifadesini kullandı.
Ukrayna Merkez Bankası, Kovid-19 salgınında iş dünyası ve vatandaşlara yönelik alınan tedbirler nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesinin beklendiğini açıklamıştı.
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