Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.
IMF: 1 trilyon dolarlık kaynak hazır
16.03.2020 15:42
Son güncelleme : 16.03.2020 15:51
DHA
Uluslararası Para
Fonu'nun (IMF) internet sitesinde bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potansiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" dedi.
İlk adımda, acil yardım mekanizması kapsamında 50 milyar dolarlık kaynağı hemen kullandıracak durumda olduklarını vurgulayan Georgieva, "Bunun 10 milyar dolarlık bölümünü düşük gelirli üyelerimize faizsiz kullandırabileceğiz" diye ekledi.
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