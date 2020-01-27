Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, düşük verimlilik ile ekonomik büyüme, düşük faiz oranları ve düşük enflasyonun, 2020 ekonomik görünümündeki önde gelen riskler olduğunu söyledi.
IMF açıkladı! 2020`de önde gelen riskler...
27.01.2020 11:27
Son güncelleme : 28.01.2020 15:40
DHA
Uluslararası Para
Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ucuz para iştahının hanehalkları, işletmeler ve yönetimlerin daha fazla borç almasına yol açtığı uyarısını yaptı.
Toplam 144 trilyon dolar
düzeyindeki küresel borcun herkes için bir sorun olmayabileceğini söyleyen Georgieva, bazı düşük gelirli ülkelerde borç düzeylerinin 2008 ekonomik kriz öncesindeki düzeylere ulaştığını hatırlattı.
IMF Başkanı, daha etkili yapısal reformlar uygulanması çağrısı yaparak, gelecek dönemde kuralcı yaptırımların azalmasına ve erken harekete geçmeyi sağlayacak politikaların oluşturulmasına yol açacak kuvvetli para politikaları görmek istediğini vurguladı.
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|PETKM
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|ISGYO
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|385.312.920
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|ISFIN
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|Sterlin
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|Frank
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|Riyal
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|Altın Ons
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|1.576
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|Altın Gr.
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|302
|1,95
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|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
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|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
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|Yarım
|958
|983
|-1,54
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|Çeyrek
|481
|491
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|Gümüş.Ons
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