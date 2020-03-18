Uluslararası Para Fonu, Venezuela`nın salgınla mücadele için 5.0 milyar dolarlık kredi talebini reddetti.
IMF Venezuela`nın kredi talebini reddetti
18.03.2020 15:00
Son güncelleme : 18.03.2020 15:00
DHA
Salgınla mücadele için 2001'den bu yana ilk kez Uluslararası Para
Fonu'nun (IMF) kapısını çalan Venezuela'nın kredi talebi reddedildi. The Telegraph'ın haberine göre, IMF'den yapılan açıklamada, "Ne yazık ki fon şu anda bu talebi dikkate alacak durumda değil" denildi.
IMF'nin Venezuela'nın talebini reddetme gerekçesine ilişkin açıklamasında, "hükümetin uluslararası toplum tarafından tanınması konusunda netlik olmaması" denildi ve şu konuya işaret edildi:
"Daha önce de belirttiğimiz üzere, Üye ülkelerle IMF'nin yapacağı sözleşmeler, resmi hükümetin uluslararası toplum tarafından tanınmasına dayanır. Bu noktada burada böyle bir netlik bulunmuyor."
Diğer yandan IMF, Covid-19 salgınının yayılmasının sağlık sisteminde ve ekonomide yol açtığı zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak üzere Bosna'ya 165 milyon euro
kredi verdi.
IMF'nin Bosna temsilcisi Andrew Jewell yaptığı açıklamada, Bosna'ya desteğin Hızlı Finansman Enstrümanı çerçevesinde verildiğini belirtti.
IMF'nin 50 milyar dolar
büyüklüğündeki Hızlı Finansman Enstrümanı, üye ülkelerin corona virüsün etkileri ile başa çıkma çabalarına destek için kullanıma sunulmuştu.
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