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IMF`den 25 ülkeye borç yardımı

14.04.2020 08:53

Son güncelleme : 14.04.2020 08:53
Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla, Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 25 üye ülkeye acil borç yardımı sağlanacağını bildirdi.



AA

Konuya ilişkin açıklama yapan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, söz konusu kararın Yönetim  Kurulu tarafından onaylandığını bildirdi.

Georgieva, Fon'un Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadeleye yardımcı  olma çalışmalarının bir parçası olarak, CCRT kapsamında IMF'nin 25 üye ülkesine  acil borç hizmet yardımı sağlanacağını ifade etti.

En yoksul ve kırılgan ülkelerin IMF borç yükümlülüklerini gelecek 6  ayda karşılaması için hibe sağlanacağını bildiren Georgieva, bunun ülkelere  finansal kaynaklarını acil tıbbi ve diğer yardım çalışmalarına yönlendirilmesine  yardımcı olacağını aktardı.

Georgieva, CCRT kapsamında halihazırda 500 milyon dolarlık hibe bazlı  borç yardımı sağlanabileceğini kaydetti.

Söz konusu fona İngiltere'nin yakın zamanda 185 milyon dolar,  Japonya'nın ise 100 milyon dolarlık katkı sunduğunu hatırlatan Georgieva, Çin ve  Hollanda'nın da önemli katkılarda bulunacağını bildirdi.

Georgieva, en yoksul üye ülkelere 2 yıl boyunca ilave borç yardımı  sağlanabilmesi amacıyla fonun kaynaklarının artırılmasına yardımcı olmak için  diğer bağışçılara da çağrıda bulundu.

Açıklamada, acil borç hizmeti yardımı alacak ülkelerin Afganistan,  Benin, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komor Adaları, Demokratik  Kongo Cumhuriyeti, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Haiti, Liberya, Madagaskar,  Malavi, Mali, Mozambik, Nepal, Nijer, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Sierra Leone,  Solomon Adaları, Tacikistan, Togo ve Yemen olduğu bildirildi.






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