IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath, Avrupa Birliği`nin üzerinde çalıştığı toparlanma fonunun önemli bir kısmının krediler yerine geri ödemesiz yardımlardan oluşması gerektiğini söyledi.
IMF`den AB toparlanma fonu açıklaması
29.06.2020 09:38
Son güncelleme : 29.06.2020 09:42
IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath, AB toparlanma fonunun büyük bölümünün kredilerden oluşması durumunda ekonomik toparlanmanın desteklenemeyeceğini savundu.
AB liderleri ilk kez Nisan ayında gündeme getirilen toparlanma fonuna henüz nihai şeklini vermediler, bu konu 17 Temmuz'da yapılacak AB liderler zirvesinde yeniden ele alınacak.
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|: 390,42
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|Önceki Kapanış
|: 390,68
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391,50
En Düşük
389,50
BIST En Aktif Hisseler
|INDES
|11,05
|39.600.565
|% 3,13
|
|HLGYO
|2,17
|77.150.320
|% 0,68
|
|KLGYO
|4,22
|25.750.685
|% 0,00
|
|DZGYO
|5,06
|4.606.901
|% 0,00
|
|CEOEM
|3,57
|13.483.084
|% 0,00
|
|DZGYO
|5,06
|4.606.901
|% 0,00
|
|CEOEM
|3,57
|13.483.084
|% 0,00
|
|KLGYO
|4,22
|25.750.685
|% 0,00
|
|TUKAS
|8,99
|17.187.753
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,36
|84.772.009
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 0,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,00
|
|GARAN
|8,22
|640.356.267
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 0,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4581
|8,5005
|% 0,30
|
|Frank
|7,2117
|7,2551
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8213
|1,8304
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,30
|
|Altın Gr.
|390
|391
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.551
|10,60
|
|Tam
|2.605
|2.617
|10,80
|
|Yarım
|1.266
|1.280
|5,30
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|-0,90
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
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Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
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17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de