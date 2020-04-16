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IMF`den corona virüse karşı küresel eylem çağrısı

16.04.2020 16:14

Son güncelleme : 16.04.2020 16:40
Uluslararası Para Fonu (IMF), sadece güçlü küresel politika eyleminin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınını durdurabileceğini ve ekonomik toparlanmayı sağlayabileceğini bildirdi.



AA

IMF, Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığında gerçekleşen G20 Maliye  Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı sonrası "Kovid-19 - Etkiler ve  Politika Konuları/G20 Gözlem Notu" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, "Kovid-19, büyük bir sağlık acil durumunu ve ciddi bir  ekonomik krizi tetikledi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin birçok insanın  işini kaybetmesine sebep olduğuna işaret edilen raporda, kötüleşen küresel  ekonomik koşullar ve yetersiz sağlık sistemleri dikkate alındığında gelişmekte  olan ekonomilerin olağan dışı zorluklarla karşılaştığı aktarıldı.

"EKONOMİK ZARARIN SINIRLANMASI İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR ATILDI"

Raporda, "Bu yıl derin bir küresel resesyon bekleniyor ve görünüm  alışılmadık bir biçimde belirsiz." ifadesi kullanıldı.

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 3 daralacağının tahmin edildiği  hatırlatılan raporda, bu yılın ikinci çeyreğinin ardından kademeli bir  toparlanmanın beklendiği ve 2021'de büyümenin daha güçlü olmasının öngörüldüğü  anımsatıldı.

Raporda, "Politika yapıcılar, hastalığın yayılmasını engellemek ve  ekonomik zararı sınırlamak için güçlü adımlar attı." değerlendirmesine yer  verildi.

Birçok ülkede maliye politikasında en çok etkilenen ve korunmasız olan  insanlara destek sağlamak için belirgin bir şekilde gevşemeye gidildiği aktarılan  raporda, en önemli mali eylemlerin salgının hızla yayıldığı gelişmiş ekonomilerde  alındığı hatırlatıldı. Raporda, "Para politikasında gevşemeye gidilmesi ve  finansal sektör politikaları, finansal koşulların sıkılaşmasını kısmen azalttı."  ifadesi kullanıldı.

"ORTAK EYLEM ŞART"

Sorunların çözülmesinde ortak eylemin önemine vurgu yapılan raporda,  şunlar kaydedildi:

"Çoğu ülkede, salgının önlenmesine yönelik kısıtlamalar kalkana kadar  vatandaşların daha fazla desteğe ihtiyacı olacaktır. Ancak, hükümetlerin  vatandaşlarına sağladığı ekonomik desteğin kapsamı eşit değildir. Gelişmekte olan  birçok ülkenin küresel toplumun desteği olmadan yeterli sosyal korumayı  sağlayabilmesi mümkün değildir. Pandeminin sona ermesini hızlandırmak ve sağlıklı  bir küresel ekonomiyi daha hızlı sağlamak için ortak eylem şarttır."

Raporda, salgının önlenmesine ve toparlanma süreçlerine ilişkin  önceliklerin farklılaştığına işaret edilerek, salgına karşı alınan önlemlerin  sağlık sistemleri üzerindeki baskılar azalıncaya kadar önemli olmaya devam  edeceği, ancak sürdürülebilir olabilmeleri için ekonomik desteklerle birlikte  uygulanmalarının gerektiği aktarıldı.

Gelişmekte olan ekonomilerin salgınla mücadelesine yardımcı olabilmek  için çok taraflı iş birliği gerektiğinin altı çizilen raporda, ticaret ve finans  akışlarını yeniden canlandırmak, kırılganlıklarla borç yüklerinin artışına  müdahale etmek ve küresel talepteki güçlü canlanmayı desteklemek için de ortak  eylemin önemli olduğu kaydedildi.

Raporda, "Sadece güçlü küresel politika eylemi pandemiyi durdurabilir  ve güçlü ekonomik toparlanmayı sağlayabilir. G20, birlikte çalışarak, dünya  ekonomisinin güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yoluna girmesine  yardımcı olabilir." ifadesi kullanıldı.





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