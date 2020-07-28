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IMF`den Güney Afrika`ya 4.3 milyar dolar

28.07.2020 07:28

Son güncelleme : 28.07.2020 07:28
IMF İcra Kurulu Güney Afrika`ya 4,3 milyar dolar acil finansman sağlanmasını onayladı



IMF İcra Kurulu, koronavirüs salgınının "ağır ekonomik etkisi" ile başa çıkmasına yardım için Güney Afrika'ya 4,3 milyar dolar acil finansman verilmesini onayladılar.

IMF yaptığı açıklamada, Hızlı Finansman Enstrümanı (RFI) yolu ile sağlanan finansmanın Güney Afrika'nın IMF kotasını, hisse payının, yüzde 100'üne eşit olduğunu ve Güney Afrika'nın ödemeler dengesi için acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım edeceğini vurguladı.

Güney Afrika ekonomisinin bu yıl en az yüzde 7 daralması ve GSYH'nın yüzde 15'i seviyesinde bütçe açığı verilmesi bekleniyor.





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