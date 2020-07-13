Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Küresel Uyum Komisyonu`nun (Global Commission on Adaptation) Covid-19`dan toparlanma sürecinin "dayanıklı iklim" gözetilerek yönetilmesi yönündeki çağrısına destek istedi.
IMF`den iklim direncine destek çağrısı
13.07.2020 09:10
Son güncelleme : 13.07.2020 09:20
AA
Georgieva, konuyla ilgili açıklamasında, "iklim direncini artırmayı temel alan bir toparlanmanın aktif olarak desteklenmesinin getireceği yararların bu konuda harekete geçmemenin maliyetlerinden çok daha ağır bastığına" dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler'in önceki Genel Sekreteri Ban Ki-moon öncülüğünde 2018 yılında kurulan Küresel Uyum
Komisyonu, dünya liderlerine yazdığı mektubunda, ekonomik toparlanma paketlerine iklim direncini artıracak unsurları eklemeye çağırdı.
Mektupta, "Dünya liderleri politikaları daha uzun vadeli iklim hedefleriyle uyumlu hale getirmeli, küresel ortaklıklar kurmalı ve iklim direncini iyileştirmek için özel sektör desteğini seferber etmelidir" denildi.
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