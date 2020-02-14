Uluslararası Para Fonu, hızla yayılan Covid-19`un kısa vadede küresel ekonomi üzerindeki olası etkileri konusundaki belirsizliğin sürdüğünü, ancak orta-uzun vadede Çin ekonomisinin dirençli olmaya devam etmesinin beklendiğine dikkat çekti.
IMF`den koronavirüs açıklaması
14.02.2020 14:22
Son güncelleme : 14.02.2020 14:26
DHA
Uluslararası Para
Fonu (IMF) Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice düzenlediği haftalık basın toplantısında, Covid-19'un Çin ekonomisine ve küresel ekonomiye etkisini tahmin etmek konusunda hala çok fazla belirsizlik bulunduğunu, ancak IMF olarak gelecek haftanın sonunda Riyad'da yapılacak G20 toplantısında daha fazla bilgi elde etmeyi umduklarını vurguladı.
Rice ayrıca, IMF'in Çin'in, virüsün yayılmasının kontrol altına alınması ve ekonomik etkisinin azaltılması için aldığı ekonomik ve mali tedbirleri memnuniyetle karşıladığını, Fon'un ihtiyaç olduğunda Pekin'e yardıma hazır beklediğini de ifade etti.
Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM) Çin'de otomobil satışlarının COVID-19 (coronavirüs) salgını etkisiyle ocakta yıllık yüzde 18 düşerek 1.61 milyon adede gerilediğini duyurdu.
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