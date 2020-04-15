GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

IMF`den `mali dengelerin kötüleşeceği` uyarısı

15.04.2020 16:17

Son güncelleme : 15.04.2020 16:38
Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mali dengelerin neredeyse tüm ülkelerde bu yıl kötüleşmesinin beklendiğini, salgının finansal ve ekonomik sonuçlarının mali açıklar ile kamu borç oranlarında önemli bir artışa neden olacağını bildirdi.



AA

IMF, Mali İzleme Raporu'nun Nisan 2020 sayısını "Kovid-19 Pandemisi Sırasında İnsanları Destekleyen Politikalar" başlığıyla yayımladı.

Salgının maliye politikası eylemlerine olan ihtiyacı benzeri  görülmemiş bir seviyeye yükselttiğine dikkat çekilen raporda, salgının insani  maliyetinin endişe verici bir düzeyde arttığı, üretim ve kamu finansmanı  üzerindeki etkisinin ağır olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, hükümet müdahalelerinin hızlı, uyumlu ve sağlık krizinin  ciddiyetiyle orantılı olması gerektiği vurgulanarak, mali araçların en önemli  rolü üstlenmesi gerektiği kaydedildi.

"LİKİDİTE DESTEĞİ İFLAS RİSKİNİ AZALTIR"

Önceliğin insanlarının hayatını kurtarmak olduğunun altı çizilen  raporda, bunu için test ile tedavi harcamalarının karşılanması ve düşük maliyetli  bir aşının geliştirilmesinin gerektiği belirtildi.

Raporda, salgına mücadeleye yönelik sosyal mesafenin de önemine işaret  edilerek, bu durumun üretimde azalma, düşük vergi gelirleri ve insanlar ile  işletmeleri koruma ihtiyacıyla daha yüksek maliyetleri beraberinde getirdiği  aktarıldı.

Sosyal mesafe uygulamasının ücretli izin, işsizlik yardımları, maaş  yardımı ve vergi ertelemeleri gibi büyük, geçici ve hedef odaklı önlemlerle  yapılabileceğinin belirtildiği raporda, aynı şekilde işletmelere yönelik likidite  desteğinin de iflas riskini azaltabileceği bildirildi.

ÖNLEMLERİN BEDELİ 3,3 TRİLYON DOLAR

Raporda, "Kovid-19 salgını ile bunun finansal ve ekonomik sonuçları,  mali açıklar ve kamu borç oranlarında önceki tahminlere göre önemli bir artışa  neden olacaktır." değerlendirmesine bulunuldu.

Üretim düştükçe gelirin daha da keskin bir şekilde düşeceğine vurgu  yapılan raporda, şunlar kaydedildi:

"İnsanları ve şirketleri desteklemek için gerekli sağlık giderleriyle  vergi ve harcama önlemlerinin doğrudan mali bedeli de olacaktır. Bunun  halihazırda küresel olarak 3,3 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, kamu  sektörü kredileri ve sermaye takviyesi (1,8 trilyon dolar) ile teminatlar ve  diğer şartlara bağlı yükümlülükler (2,7 trilyon dolar) finansal ve finansal  olmayan teşebbüsleri desteklese de mali risk yaratıyor. Bu zamana kadar alınan  politika tedbirlerine dayanarak, mali dengelerin 2020'de neredeyse tüm ülkelerde  kötüleşmesi bekleniyor."

"KOVİD-19'UN KAMU MALİYESİNE ETKİSİNİN BOYUTU BELİRSİZ"

Raporda, bu durumun pandemi, finansal koşullarda ani kötüleşme, zayıf  dış talep ve düşük emtia fiyatları gibi çoklu şoklarla karşı karşıya olan  gelişmekte olan ekonomiler için daha endişe verici olduğu ifade edildi.

IMF'nin raporunda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kovid-19'un kamu maliyesi üzerindeki etkisinin boyutu, şu an için  oldukça belirsiz ve sadece pandeminin süresine değil aynı zamanda ekonomik  toparlanmanın hızına bağlı olacaktır. Kamu sektörü desteği, krediler ve  teminatlar gibi araçlar dahil olmak üzere olağanüstü bir ölçekte sağlandığından, mali riskleri yönetmede şeffaflık çok önemli."

Raporda, salgının kontrol altına alınmasıyla, geniş kapsamlı, koordineli mali teşviklerin ekonomik toparlanmayı desteklemede daha etkili bir  araç haline geleceği belirtilerek, ekonomiler toparlandığında borç sürdürülebilirliğinin sağlanmasında ilerle kaydedilmesinin gerekeceği kaydedildi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:2296.051
Değişim :  -2,54% |  -2.499,26
Açılış :  98.945  
Önceki Kapanış :  98.550  
En Yüksek
99.044 En Düşük
94.602
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANFM 7,92 14.221.729 % 10,00  
VKING 4,62 6.193.530 % 10,00  
CASA 13,64 199.443 % 10,00  
RTALB 8,65 14.888.345 % 9,91  
SODSN 22,62 225.635 % 9,91  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5637 8,6066 % -0,20  
Frank 7,0874 7,1301 % 0,27  
Riyal 1,8279 1,8371 % 1,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.717 -9,71  
Altın Gr. 381 381 2,62  
Cumhuriyet 2.442 2.503 22,60  
Tam 2.510 2.575 23,20  
Yarım 1.221 1.253 11,30  
Çeyrek 612 627 5,60  
Gümüş.Ons 15,49 15,52 -0,26  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 -0,01  
B. Petrol 28,32 28,32 -1,28  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru