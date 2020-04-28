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İngiliz enerji devinin karı düştü

28.04.2020 11:38

Son güncelleme : 28.04.2020 11:39
İngiliz enerji şirketi BP`nin bu yılın ilk çeyreğindeki karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 azalarak 800 milyon dolara geriledi.



AA

BP’den yapılan açıklamada, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki karının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,4 milyar dolardan 1,6 milyar dolar düşüşle 800 milyon dolara gerilediği bildirildi.

Şirketin ürünlerine olan talepte sert düşüş yaşandığı belirtilen açıklamada, faaliyet ortamında “olağanüstü bir belirsizlik” seviyesi ile  karşılaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BP Üst Yöneticisi Bernard  Looney ise “Endüstrimiz arz ve talep dengesinde daha önce görülmemiş bir şokla  karşılaştı. Fakat bu içimize kapanmamız için bir mazeret değil. İnsanları korumak  konusundaki çabalarımıza odaklanarak, toplumu destekliyor, finansmanımızı  güçlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Looney, yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen BP’nin 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefini koruduğunu da kaydetti.

 






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