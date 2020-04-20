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İngiliz hükümeti duyurdu! 1 milyar 250 milyon sterlin...

20.04.2020 18:53

Son güncelleme : 20.04.2020 18:53
İngiliz hükümeti, inovasyona dayalı girişimcilik firmalarının desteklenmesi için 1 milyar 250 milyon sterlinlik bütçe ayrıldığını duyurdu.



AA

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, inovasyon yapan girişimci  şirketlerin faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 1 milyar 250 milyon sterlin ayrıldığı, bu şirketlerin İngiliz ekonomisinin büyümesinde gelecek dönemde önemli rol oynamasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Maliye Bakanı Rishi  Sunak, "Bu yeni ve dünya çapında öncü olan fon, şirketlere bu zor zamanlarda  ihtiyaç duydukları finansmana erişme imkanı tanıyor. Böylece farklı sektörlerde hızlı büyüyen, dinamik  firmalar, yeni fikirleri üretip refah seviyesini  yayabilecekler." ifadelerini kullandı.

Başlangıçta toplumsal bağışıklık kazanılması için virüsün kontrollü  bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, vaka sayısının hızla  artması ve eleştirilerin ardından bu politikasından dönmüştü.

Bu kapsamda hem ekonomik paket hem de sağlık tedbirleri açısından  salgınla mücadeleye gecikmeli başlayan İngiltere, geçen ay 330 milyar sterlin  büyüklüğünde ekonomik paket açıklamıştı.

Öte yandan, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülke tarihinde bir  ilk olan uygulamayı duyurarak ayda 2 bin 500 sterline kadar olmak üzere iş yerine  gidemeyen çalışanların maaşlarının yüzde 80'inin devlet tarafından ödeneceğini,  uygulamanın en az 3 ay süreceğini ve gerekirse uzatılacağını duyurmuştu.





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