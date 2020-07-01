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İngiliz restoran grubu 5 bin kişiyi işten çıkaracak

01.07.2020 13:10

Son güncelleme : 01.07.2020 13:10
İngiltere’de ağırlıklı olarak hava alanlarında ve tren istasyonlarında yer alan Upper Crust ve Caffè Ritazza gibi restoran zincirlerinin sahibi olan SSP, 5 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.



AA

İngiltere’de ağırlıklı olarak hava alanlarında ve tren istasyonlarında  yer alan Upper Crust ve Caffè Ritazza gibi restoran zincirlerinin sahibi olan SSP  Grubu’ndan yapılan açıklamada toplam 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar  verildiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SSP Grubu Üst Yöneticisi  (CEO) Simon Smith, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının grubun faaliyetleri  üzerinde son derece olumsuz yansımalarının olduğunu söyledi.

Smith, “Zorlu kararlar vererek İngiltere’deki işletmelerimizi  sadeleştiriyor, yeniden şekillendiriyoruz.” ifadesini kullandı.

SSP Grup bünyesinde yaklaşık 39 bin kişi istihdam ediliyor.

SALGIN NEDENİYLE 6,5 MİLYON KİŞİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından  bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti. İngiltere’de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin  işini kaybettiğini gösteriyor.

İngiltere’de son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde  İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından  hazırlanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma  nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.




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