İngiltere’de ağırlıklı olarak hava alanlarında ve tren istasyonlarında yer alan Upper Crust ve Caffè Ritazza gibi restoran zincirlerinin sahibi olan SSP, 5 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
İngiliz restoran grubu 5 bin kişiyi işten çıkaracak
01.07.2020 13:10
Son güncelleme : 01.07.2020 13:10
AA
İngiltere’de ağırlıklı olarak hava alanlarında ve tren istasyonlarında yer alan Upper Crust ve Caffè Ritazza gibi restoran zincirlerinin sahibi olan SSP Grubu’ndan yapılan açıklamada toplam 5 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SSP Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Simon Smith, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının grubun faaliyetleri üzerinde son derece olumsuz yansımalarının olduğunu söyledi.
Smith, “Zorlu kararlar vererek İngiltere’deki işletmelerimizi sadeleştiriyor, yeniden şekillendiriyoruz.” ifadesini kullandı.
SSP Grup bünyesinde yaklaşık 39 bin kişi istihdam ediliyor.
SALGIN NEDENİYLE 6,5 MİLYON KİŞİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR
İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti. İngiltere’de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor.
İngiltere’de son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.
Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.
12:54115.691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -833,36
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
12:546,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8570
En Düşük
6,8445
12:547,6878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6819
12:54394,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,81
|Açılış
|: 394,28
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|12.985.538
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.669.314
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|3.875.374
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.426.040
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|28.196.778
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|KSTUR
|54,05
|5.297
|% -5,59
|
|TKURU
|15,54
|16.848
|% -5,07
|
|YONGA
|24,70
|17.043
|% -5,00
|
|AKGUV
|3,05
|18.362.697
|% -4,69
|
|KRDMD
|3,20
|1.231.197.417
|% -1,54
|
|ASELS
|32,80
|921.641.833
|% 0,99
|
|GARAN
|8,32
|670.653.855
|% -1,65
|
|ODAS
|2,57
|665.606.851
|% 3,63
|
|EKGYO
|2,00
|614.371.918
|% -2,44
|
|KRDMD
|3,20
|1.231.197.417
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,00
|614.371.918
|% -2,44
|
|ODAS
|2,57
|665.606.851
|% 3,63
|
|SKBNK
|1,50
|304.277.213
|% 3,45
|
|KARSN
|3,04
|400.670.775
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4756
|8,5181
|% 0,01
|
|Frank
|7,2040
|7,2474
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|6,57
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.551
|2.571
|13,80
|
|Tam
|2.625
|2.638
|14,20
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|7,00
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,05
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|1,12
|