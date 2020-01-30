İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,32
|43.485.630
|% 17,31
|SAMAT
|2,85
|17.973.791
|% 12,65
|BEYAZ
|4,18
|3.194.721
|% 10,00
|PENGD
|3,50
|14.661.412
|% 9,72
|RALYH
|6,80
|3.063
|% 8,80
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7670
|7,8060
|% 0,49
|Frank
|6,1359
|6,1729
|% 0,73
|Riyal
|1,5891
|1,5970
|% 0,36
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|3,65
|Altın Gr.
|304
|304
|1,92
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|20,00
|Tam
|2.001
|2.051
|18,67
|Yarım
|967
|992
|9,03
|Çeyrek
|485
|496
|4,51
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,19
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,04
|B. Petrol
|57,54
|57,54
|-1,37
Seans Raporu
- 15:11BMELK Yüzde -9.40 oranında düşüşle 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 893 adet işlem
- 15:10 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, FROTO, TOASO
- 15:10 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, ASELS, KOZAA
- 15:10XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -570, 7 kaybederek (% -0.50 ) 112, 788
- 15:10 Tabandan işlem gören hisse senetleri : BMELK, BALAT, ORMA, DARDL, OSMEN