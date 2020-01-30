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İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

30.01.2020 15:14

Son güncelleme : 30.01.2020 15:15
İngiltere Merkez Bankası(BoE), faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.



FOREKS

BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz  oranı %0,75 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BOE'nin faiz oranında  bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu.

BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 435 milyar sterlin olarak bıraktı. BoE, faizleri değiştirmeme kararını 2'ye karşı 7 oyla alındı. Piyasa beklentisi 3'e karşı 6 oyla alınacağı yönündeydi. BoE, varlık alım programını değiştirmeme kararını oybirliği ile aldı.

Banka en son 2018 yılı Ağustos ayında faiz oranını 25 baz puan  artırdı. En son yıllık tüketici fiyatları %1,3, çekirdek tüketici fiyatları %1,4 olarak açıklanmıştı.BoE'nin enflasyon hedefi %2,0 seviyesinde  bulunuyor.





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