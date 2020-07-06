İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, bankaları negatif faizlerin, kullanmakta oldukları sistemler üzerinde yaratabileceği olası etkiler konusunda uyardı.
İngiltere Merkez Bankası`ndan bankalara uyarı
06.07.2020 13:04
Son güncelleme : 06.07.2020 13:04
DHA
Sunday Times'ın, Bailey'nin bankalara yolladığı ileri sürülen bir mektuba dayandırılan haberine göre, Bailey bankalara, Birleşik Krallık'taki şirketlerin de, olası bir negatif faiz ortamına alışmalarının bir yıl alabileceği uyarısı da yaptı.
Habere göre, bilgisayar sistemlerinde yapılan değişiklikler, finansal sözleşmelerin güncellenmesi ve müşterilerle iletişim konusu gibi değişiklikler, Bailey'nin mektupta bildirdiği zorluklardan bazılarıydı.
Bailey mayıs ayında Parlamento'da yaptığı bir sunumda, BoE içinde negatif faiz uygulaması konusunun gözden geçirilmekte olduğunu söylemiş, Haziran ayında bankacılarla yaptığı toplantıda da uygun olabilecek her türlü seçeneğin ele alındığını belirtmişti.
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