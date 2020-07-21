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İngiltere’de 900 bin kamu çalışanına zam

21.07.2020 15:07

Son güncelleme : 21.07.2020 15:19
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, 900 bin kamu çalışanının maaşlarına enflasyon oranının üzerinde zam yapılmasına karar verildiğini bildirdi.



AA

Rishi Sunak, hükümetin, kamu çalışanlarının yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını döneminde ortaya koyduğu katkının farkında olduğunu belirterek  söz konusu çalışanların maaşlarının yüzde 3,1’e varan oranlarda artırılacağını açıkladı.

İngiliz hükümetinin kamu çalışanlarına yönelik maaş zammı kararına  doktor ve öğretmenler dahil edilirken, 2018 yılında zam yapılan hemşireler dahil  edilmedi.

Hükümetin son düzenlemesine göre, ülkedeki öğretmenlerin maaşlarına  yüzde 3,1, dişçi ve doktorların maaşlarına ise yüzde 2,8 zam yapılacak.

Yine aynı düzenleme kapsamında ülkedeki polis, hapishane çalışanları  ve Ulusal Suç Ajansı çalışanları, yargı mensupları ve kıdemli devlet memurlarının  maaşları ise yüzde 2 seviyesinde artırılacak.

İngiliz ekonomisi mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan üç aylık  dönemde yüzde 19,1 daraldı. Ülke ekonomisi mart ayında yüzde 6,9, nisan ayında ise yüzde 20,4  seviyesinde daralmıştı.

İngiltere Maliye Bakanı Sunak, en son geçen hafta ekonominin yeniden  canlandırılması amacıyla 30 milyar sterlinlik bir paket açıklamıştı. Ülkede devletin ücretli izin programından halihazırda 9,4 milyon kişi  yararlanırken, programın ekim ayının sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından  nisan ayında açıklanan bir raporda İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik  bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği  belirtilmişti.




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