GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İngiltere’de işsizlik yükseldi

19.05.2020 12:18

Son güncelleme : 19.05.2020 12:18
İngiltere’de işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.



AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere’de  işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın son çeyreğine kıyasla 0,1  puan artarak yüzde 3,9’a çıktı.

Ülkede toplam işsiz oranı yılın ilk çeyreğinde 50 bin kişi artarak 1  milyon 350 bine ulaştı.

Uzmanlar İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle gelecek dönemde  işsizliğin hızlı bir şekilde artarak 1990’lı yıllardaki yüzde 10 seviyelerine  yükselebileceğini düşünüyor.

İngiliz Maliye Bakanı Rishi Sunak, geçen hafta, “İngiltere’nin bu yıl  ciddi bir resesyonla karşı karşıya kalması olası” ifadesini kullanmıştı.

İngiliz ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde kaydettiği duraklamanın  ardından bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2 daraldı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) daha önce koronavirüs salgınının ülke  ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının  beklendiğini kaydetmişti.

Bankanın tahminlerine göre bu yıl İngiliz ekonomisi yüzde 14  seviyesine kadar daralma gösterebilir.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.983
Değişim :  2,22% |  2.214,81
Açılış :  100.897  
Önceki Kapanış :  99.768  
En Yüksek
102.225 En Düşük
100.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 0,61 21.652.650 % 0,00  
PINSU 6,50 19.700.755 % 0,00  
ALCAR 60,90 44.764.273 % 0,00  
BRMEN 1,53 7.317.209 % 0,00  
ARTI 2,59 1.677.022 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3570 8,3989 % -0,18  
Frank 7,0191 7,0614 % -0,58  
Riyal 1,8170 1,8261 % -0,52  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.737 4,51  
Altın Gr. 382 382 -1,28  
Cumhuriyet 2.457 2.503 -7,90  
Tam 2.530 2.568 -8,00  
Yarım 1.234 1.255 -3,90  
Çeyrek 617 628 -1,90  
Gümüş.Ons 17,07 17,11 0,13  
Gümüş Gr. 3,76 3,77 0,01  
B. Petrol 34,94 34,94 0,13  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru