İngiltere’de işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.
İngiltere’de işsizlik yükseldi
19.05.2020 12:18
Son güncelleme : 19.05.2020 12:18
AA
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere’de işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın son çeyreğine kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 3,9’a çıktı.
Ülkede toplam işsiz oranı yılın ilk çeyreğinde 50 bin kişi artarak 1 milyon 350 bine ulaştı.
Uzmanlar İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle gelecek dönemde işsizliğin hızlı bir şekilde artarak 1990’lı yıllardaki yüzde 10 seviyelerine yükselebileceğini düşünüyor.
İngiliz Maliye Bakanı Rishi Sunak, geçen hafta, “İngiltere’nin bu yıl ciddi bir resesyonla karşı karşıya kalması olası” ifadesini kullanmıştı.
İngiliz ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde kaydettiği duraklamanın ardından bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2 daraldı.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) daha önce koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının beklendiğini kaydetmişti.
Bankanın tahminlerine göre bu yıl İngiliz ekonomisi yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebilir.
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0582
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,8046
18:057,4772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0350
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,4512
18:05381,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,92
|Açılış
|: 381,75
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
381,22
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3570
|8,3989
|% -0,18
|
|Frank
|7,0191
|7,0614
|% -0,58
|
|Riyal
|1,8170
|1,8261
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|4,51
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.503
|-7,90
|
|Tam
|2.530
|2.568
|-8,00
|
|Yarım
|1.234
|1.255
|-3,90
|
|Çeyrek
|617
|628
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,01
|
|B. Petrol
|34,94
|34,94
|0,13
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:14
BSOKE, SAFKR, METAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:14
ATAGY, BMELK, TACTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:11KLMSN
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 041, 522 adet işlem
-
12:01UTPYA
Yüzde 6.43 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 389 adet işlem
-
11:59
TKURU, INTEM, SANKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında