Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İngiltere’de işsizlik yüzde 3,9 seviyesinde

16.07.2020 13:42

Son güncelleme : 16.07.2020 13:47
İngiltere’de mayıs ayında işsizlik yüzde 3,9 olarak tespit edildi.



AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre ülkede mayıs ayında işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 3,9 seviyesini korudu. Son verilere göre ülkede toplam işsiz sayısı 1,35 milyon seviyesinde.

ONS açıklamasında şirketlerin mart ve haziran ayları arasında bordrolu  çalışan sayısının 649 bin azaldığı bildirildi.

Uzmanlar işsizlikteki artışın henüz resmi verilere tam olarak  yansımadığını, asıl resmin hükümetin ücretli izin uygulamasını ekim sonunda  bitirmesiyle ortaya çıkmasının beklendiği görüşünde.

Ekonomistlere göre bu programın son ermesiyle ekim ayından sonra  ülkede işsiz sayısı 4 milyon seviyesine ulaşabilir.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Ulusal İstatistik Uzmanı  Jonathan Athow, “Salgın devam ederken, istihdam piyasası da büyük orada  zayıfladı. Fakat haziran ayında bu değişimin hızı yavaşladı. Fakat bu veriler son  işten çıkarmaların öncesine ait.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz ekonomisi mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan üç aylık  dönemde yüzde 19,1 daraldı. Ülke ekonomisi mart ayında yüzde 6,9, nisan ayında ise yüzde 20,4  seviyesinde daralmıştı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, en son geçen hafta ekonominin  yeniden canlandırılması amacıyla 30 milyar sterlinlik bir paket açıklamıştı.

İngiltere’de devletin ücretli izin programından halihazırda 9,4 milyon  kişi yararlanırken, programın ekim ayının sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından  nisan ayında açıklanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik  bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği  belirtilmişti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:32119.107
Değişim :  1,16% |  1.365,88
Açılış :  118.735  
Önceki Kapanış :  117.741  
En Yüksek
119.451 En Düşük
118.735
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 5,06 9.345.705 % 10,00  
FMIZP 66,60 28.328.307 % 9,99  
YESIL 17,84 16.014.268 % 9,99  
KENT 1.248,30 19.735.364 % 9,99  
BFREN 501,30 12.290.203 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5669 8,6098 % -0,43  
Frank 7,2155 7,2590 % -0,19  
Riyal 1,8230 1,8321 % 0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 -4,51  
Altın Gr. 398 398 -1,07  
Cumhuriyet 2.644 2.684 -14,00  
Tam 2.660 2.672 -13,10  
Yarım 1.291 1.307 -6,40  
Çeyrek 648 654 -3,20  
Gümüş.Ons 19,21 19,24 -0,19  
Gümüş Gr. 4,23 4,24 -0,04  
B. Petrol 43,49 43,49 -0,30  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru