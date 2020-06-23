İngiltere’de konut satışları mayıs ayında yüzde 52 geriledi.
İngiltere’de konut satışlarında sert düşüş
23.06.2020 14:21
Son güncelleme : 23.06.2020 14:30
AA
İngiliz Gelir ve Gümrük Vergisi Departmanı'ndan yapılan açıklamada, ülkede mayıs ayında satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52 azalarak toplam 46 bin 230’a gerilediği kaydedildi.
İngiltere’de bir önceki ayda (nisan) ise sadece 37 bin konut satışı gerçekleşmişti.
Uzmanlara göre, ülkede 23 Mart’tan itibaren devam eden karantina uygulamasının kademeli olarak kaldırılmaya başlanmasıyla konut sektöründe de satışların artması bekleniyor.
Öte yandan bazı uzmanlar, İngiltere’nin yakın tarihinin en ciddi ekonomik krizlerinden birine ilerliyor olması nedeniyle, bu trendin geçici olabileceğini düşünüyor.
İngiliz ekonomisindeki daralma ve işten çıkarmaların artmasıyla, hane halklarının harcamalarını kısabileceği de kaydedildi.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi nisan ayında aylık bazda yüzde 20,4 küçülerek, aylık kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana en sert daralmayı kaydetmişti.
İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) tahminlerine göre ise ülke son 300 yılın en derin krizine doğru ilerliyor.
Banka geçen ay yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e varan daralmaya neden olmasının beklendiğini bildirmişti.
İngiltere Merkez Bankası’nın tahminlerine göre bu yıl İngiliz ekonomisi yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebilecek.
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