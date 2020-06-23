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İngiltere’de konut satışlarında sert düşüş

23.06.2020 14:21

Son güncelleme : 23.06.2020 14:30
İngiltere’de konut satışları mayıs ayında yüzde 52 geriledi.



AA

İngiliz Gelir ve Gümrük Vergisi Departmanı'ndan yapılan açıklamada, ülkede mayıs ayında satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla  yüzde 52 azalarak toplam 46 bin 230’a gerilediği kaydedildi.

İngiltere’de bir önceki ayda (nisan) ise sadece 37 bin konut satışı gerçekleşmişti.

Uzmanlara göre, ülkede 23 Mart’tan itibaren devam eden karantina  uygulamasının kademeli olarak kaldırılmaya başlanmasıyla konut sektöründe de  satışların artması bekleniyor.

Öte yandan bazı uzmanlar,  İngiltere’nin yakın tarihinin en ciddi  ekonomik krizlerinden birine ilerliyor olması nedeniyle, bu trendin geçici  olabileceğini düşünüyor.

İngiliz ekonomisindeki daralma ve işten çıkarmaların artmasıyla, hane  halklarının harcamalarını kısabileceği de kaydedildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülke  ekonomisi nisan ayında aylık bazda yüzde 20,4 küçülerek, aylık kayıtların  tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana en sert daralmayı kaydetmişti.

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) tahminlerine göre ise ülke son 300  yılın en derin krizine doğru ilerliyor.

Banka geçen ay yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının ülke  ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e varan daralmaya neden olmasının  beklendiğini bildirmişti.

İngiltere Merkez Bankası’nın tahminlerine göre bu yıl İngiliz  ekonomisi yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebilecek.




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