İngiltere`de otomobil satışları Nisan`da 1946`dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
İngiltere`de otomobil satışları 74 yılın en düşüğünde
05.05.2020 11:37
Son güncelleme : 05.05.2020 11:37
REUTERS
İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) corona virüs salgını nedeniyle fabrikaların ve satış bayilerinin kapanmasıyla İngiltere'de otomobil satışlarının Nisan'da yaklaşık %97 düşüşle 1946 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı.
Salgını sınırlamak için Mart ortasından bu yana Avrupa genelinde tecrit önlemleri alınması birçok işletmenin kapanmasına ve insanların hareketlerininsınırlandırılmasına neden oldu.
İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sadece birkaç ay sonra Şubat 1946'da İngiltere'de 4,044 yeni otomobil satıldı. SMMT'nin yayınladığı öncü verilere göre, Nisan ayındaki yaklaşık 4,000 otomobil satışlarının çoğu filo alımları ile yapıldı.
SMMT geçen yılki toplam 2.31 milyon otomobil ile karşılaştırıldığında bu yılki pazar tahminini 1.68 milyon adete indirdi. SMMT nihai verileri bugün TSİ ile 11.00'da yayınlayacak.
İtalya'da otomobil satışları da dün akşam yayımlanan verilere göre Nisan ayında %97.6 düştü.
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|: 385,39
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388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.811.182
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.881.767
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,76
|272.777.189
|% -4,27
|
|GARAN
|8,28
|222.765.423
|% 1,35
|
|AFYON
|2,80
|213.840.608
|% -4,76
|
|KRDMD
|2,26
|194.297.531
|% 4,63
|
|PGSUS
|53,35
|190.525.356
|% -3,87
|
|KRDMD
|2,26
|194.297.531
|% 4,63
|
|AFYON
|2,80
|213.840.608
|% -4,76
|
|GSRAY
|2,66
|167.441.301
|% -4,32
|
|DOHOL
|1,91
|76.242.802
|% 3,80
|
|KARSN
|1,78
|70.138.620
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7820
|8,8261
|% 0,51
|
|Frank
|7,2812
|7,3251
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8744
|1,8838
|% 0,30
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-1,68
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.530
|4,30
|
|Tam
|2.554
|2.591
|4,40
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|2,20
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,86
|0,04
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|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
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|B. Petrol
|28,77
|28,77
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