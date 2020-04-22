İngiltere`de enflasyon geçen ay yüzde 1,5 artış kaydetti.
İngiltere`de TÜFE martta arttı
22.04.2020 15:34
Son güncelleme : 22.04.2020 15:34
AA
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 1,5 artış gösterdi.
Ülkede TÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 1,7 artış kaydetmişti.
Mart ayında enflasyonun hız kesmesinde petrol ve giyim fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.
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|IHGZT
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|DOHOL
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|% 4,64
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|YKBNK
|2,01
|162.007.540
|% 1,01
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|ODAS
|1,63
|122.403.496
|% 0,62
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
|8,6185
|8,6618
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|Frank
|7,1934
|7,2367
|% 0,39
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|Riyal
|1,8522
|1,8615
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|Altın Ons
|1.695
|1.696
|9,61
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|Altın Gr.
|381
|381
|2,72
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|Cumhuriyet
|2.444
|2.503
|18,90
|
|Tam
|2.508
|2.568
|19,40
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|Yarım
|1.222
|1.253
|9,40
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|Çeyrek
|613
|627
|4,70
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|Gümüş.Ons
|14,86
|14,90
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
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|B. Petrol
|19,80
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