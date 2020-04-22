İngiltere`de TÜFE martta arttı













AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 1,5 artış gösterdi.Ülkede TÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 1,7 artış kaydetmişti.Mart ayında enflasyonun hız kesmesinde petrol ve giyim fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.