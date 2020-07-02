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İngiltereli şirketler duyurdu! 12 bin kişiyi işten çıkaracaklar

02.07.2020 14:15

Son güncelleme : 02.07.2020 14:15
İngiltere’nin önde gelen şirketleri sadece son iki günde yaklaşık 12 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.



AA

İngiltere’de 23 Mart’tan bu yana devam eden karantinadan kademeli  çıkış yönünde atılan adımlara rağmen ülkenin önde gelen şirketleri, perakende  mağazaları düşük talep nedeniyle son iki günde yaklaşık 12 bin kişinin işine son  verileceği yönünde karar alındığını bildirdi.

Danışmanlık şirketi Accenture 700 kişinin, Virgin Money, Clydesdale  Bank ve Yorkshire Bank ise toplam 300 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Başkent Londra’da dünyaca ünlü lüks alışveriş merkezi Harrods ise 700  kişinin işine son verileceğini açıkladı.

İngiliz hava yolu Easy Jet ise bin 300 kabin görevlisinin ve 727  pilotun işten çıkarılacağını bildirdi. Gömlek markası TM Lewin 600, Top Shop  mağazalarının bağlı bulunduğu Arcadia 500 kişinin işten çıkarılacağını  açıklarken, perakende zincirlerinden John Lewis de mağazalarının bir kısmının  kapatılmasının planlandığını bildirdi.

9 MİLYON KİŞİ MAAŞ DESTEĞİNDEN YARARLANIYOR

Dün İngiltere’de ağırlıklı olarak hava alanları ve tren  istasyonlarında yer alan Upper Crust ve Caffè Ritazza gibi restoran zincirlerinin  sahibi  SSP Grubu’ndan yapılan açıklamada toplam 5 bin kişinin işten  çıkarılmasına karar verildiği bildirilmişti.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus ise küresel operasyonlarından 15 bin  kişinin işte çıkarılacağını, bunun bin 700’ünün İngiltere’deki operasyonlarında  olacağını duyurmuştu.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından  bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti.

İngiltere’de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin  işini kaybettiğini gösteriyor.

Ülkede son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz  hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından  hazırlanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma  nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.




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