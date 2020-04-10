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İnşaat maliyet endeksi arttı

10.04.2020 10:22

Son güncelleme : 10.04.2020 10:22
İnşaat maliyet endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,15, yıllık bazda 8,49 artış kaydetti.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin inşaat maliyet  endeksini açıkladı.

Buna göre, Endeks şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,15, geçen yılın  şubat ayına göre de yüzde 8,49 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,36 arttı, işçilik endeksi ise  yüzde 0,25 azaldı. Şubat 2019'a göre malzeme endeksinde yüzde 4,94, işçilik  endeksinde yüzde 16,07 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,22,  geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,67 artış gösterdi. Şubatta, ocak ayına  göre malzeme endeksi yüzde 0,51 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,33 düşüş  gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 5,14, işçilik endeksi  yüzde 15,99 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi şubatta bir önceki aya  göre yüzde 0,06 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,86 arttı. Şubatta  bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,11 azalış kaydederken, işçilik  endeksi yüzde 0,03 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde  yüzde 4,32, işçilik endeksinde yüzde 16,37 artış kayıtlara geçti.





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