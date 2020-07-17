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İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi dip seviyelerinden uzaklaştı

17.07.2020 13:20

Son güncelleme : 17.07.2020 13:28
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, haziran ayında faaliyet, güven ve beklenti endekslerindeki önemli artışlarla 71,07 puana ulaşarak dip seviyelerinden hızla uzaklaşmaya başladı.



AA

Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat  Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin haziran ayı sonuçları açıklandı. 

Kovid-19 salgını etkileri ile mart ve nisan aylarında sert düşüşler  yaşayan, mayıs ayında ise durağanlaşan Bileşik Endeks, iktisadi ve sosyal hayatın  yeniden hareketlenmeye başladığı haziran ayında kuvvetli bir geri dönüş  gerçekleştirdi.

Bileşik Endeks haziran ayında sadece 3,23 puan birden artarak 71,07  puana ulaştı ve dip seviyelerinden hızla uzaklaşmaya başladı. Haziran ayındaki bu  yükseliş ile Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin şimdilik üç ay ile sınırlı  kaldığı görüldü.

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler haziran ayında önceki iki  aya göre önemli ölçüde arttı. Fabrikaların ve ihracat pazarlarının açılmaya  başlaması sonucu haziran ayında faaliyetlerde genele yayılan bir artış  gerçekleşti. 

Nisan ayındaki sert daralma ve mayıs ayındaki durağanlaşmanın ardından  faaliyetler haziran ayında sıçrama gösterdi. Faaliyet Endeksi haziran ayında bir  önceki aya göre 5,4 puan birden yükseldi. 

Yurt içi satışlarda haziran ayında önemli ölçüde artış yaşandı.  Pazarların açılmaya başlaması ihracatta da hissedilir bir artışın gerçekleşmesini  sağladı. Büyük ölçüde açılan tesisler üretimde de haziran ayında hızlı bir artış  yaşanmasına neden oldu. Cirolar haziran ayında iç satışlar ve ihracattaki  sıçramalara bağlı olarak önemli ölçüde arttı. Tahsilat hızı uzun süre sonra  yükseldi.

GÜVEN ENDEKSİ HAZİRANDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTI

Güven Endeksi haziran ayında önemli bir artış gösterdi. Faaliyetlerde  görülen sıçrama haziran ayında Güven Endeksi’nde yükseliş sağladı. Güven seviyesi  haziran ayında bir önceki aya göre 1,89 puan artarak mart ve nisan aylarındaki  sert gerilemeyi kısmen telafi etti. Güven Endeksi’ndeki bu artış toparlanmanın  kalıcı olacağına işaret verdi. 

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinde sınırlı bir artış  yaşandı. İnşaat sektöründe güvende iyileşme olurken inşaat malzemeleri sanayisine  güvende ise önemli bir artış yaşandı. Yurt içi pazarlarda güven haziran ayında  sınırlı ölçüde arttı. Haziran ayında en yüksek artış ihracat pazarlarına olan  güvende yaşandı.

Beklentilerde son yılların en yüksek aylık artışı görüldü Beklenti  Endeksi’nde mayıs ayındaki sınırlı iyileşmenin ardından haziran ayında kuvvetli  bir artış gerçekleşti. Faaliyetlere geri dönüş ile iç ve dış pazarların yeniden  açılması, beklentileri önemli ölçüde destekledi. Haziran ayında bir önceki aya  göre 2,7 puan artan Beklenti Endeksi son yılların en yüksek aylık artışını  gösterdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı bir artış yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişler önemli ölçüde yükselirken  alınan ihracat siparişleri haziran ayında sıçrama gösterdi. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi de haziran ayında büyük ölçüde arttı. Yurt içi ve ihracat  siparişlerindeki artışlar ile üretim beklentileri hızlandı. 

Beklentilerde temel belirleyici Kovid-19 salgınının yanı sıra mevcut  faaliyetlerdeki iyileşme oldu. İktisadi ve sosyal hayattaki normalleşme ile  beklentiler hızla iyileşmeye başladı. Beklentilerde bundan sonraki gelişmelerin  bir süre daha Kovid-19 salgınının seyrine ve faaliyetlere bağlı kalacağı  görüldü.

Mart ile mayıs ayları arasında Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini  yaşayan Bileşik Endeks’te haziran ayında önemli bir toparlanma görüldü. Kovid-19  öncesi döneme kademeli olarak dönmesi beklenen Bileşik Endeks, haziran ayındaki  hızlı toparlanma ile inşaat malzemesi sanayisinin dayanıklılığını bir kez daha  gösterdi.  




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