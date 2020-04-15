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İnşaat malzemeleri sanayisi sert geriledi

15.04.2020 15:33

Son güncelleme : 15.04.2020 15:33
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle, açıklanmaya başladığı 2013 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.



AA

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)  tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin mart  sonuçları açıklandı.

Buna göre; faaliyet, güven ve beklenti verilerinden oluşan Bileşik  Endeks, küresel Kovid-19 salgınının etkisiyle mart ayında sert bir düşüşle 4,09  puan gerileyerek, dip seviyelerden toparlanma eğiliminde iken 71,44 puana indi. Böylece Bileşik Endeks, hazırlanmaya başlandığı Ağustos 2013'ten bu yana en düşük  seviyesini gördü.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, daha önce birçok kez düşüş eğilimine girdi. Endekste, 2016 Temmuz ve 2018 Ağustos sonrası da keskin düşüşler  yaşanırken, bundan önceki en düşük seviyesini ise 72,89 puan ile Ağustos 2019'da  görmüştü. 

Küresel salgının, son 6 yılda yaşanan tüm krizlerden daha etkili  olması nedeniyle Bileşik Endeks'teki gelişmeleri, bir süre daha Kovid-19 salgının  seyri ve olası etkilerinin belirleyeceği öngörüldü.

FAALİYETLERDE SERT DARALMA, İHRACATTA DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ 

İnşaat malzemeleri sanayisindeki faaliyetler normalde mevsimsellik  etkileri ile şubat ayında hissedilir şekilde hareketlenirken, geçen ay Kovid-19  salgınının yarattığı etkiler ile gerileme gösterdi.

Böylece, Faaliyet Endeksi 2015 Aralık'tan bu yana en düşük seviyede  gerçekleşti ve bir önceki aya göre 2,9 puan geriledi.

Yurt içi satışlarda da mart ayında kademeli bir gerileme yaşanırken,  ihracat en çok etkilenen faaliyet oldu ve mart ayında sert düşüş gösterdi.  Üretimde de mart ayında sınırlı bir gerileme yaşandı. Cirolar iç satışlardaki ve  ihracattaki düşüşlere bağlı olarak önemli ölçüde geriledi.

Böylece geçen ay, inşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde de  endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos ayından bu yana en sert düşüşlerden  biri yaşandı.  

GÜVEN ENDEKSİ SALGININ YARATTIĞI ENDİŞE İLE GERİLEDİ

Geçen aylarda dip seviyelerden toparlanmaya başlayan Güven Endeksi'nde  de salgının yarattığı endişe ve belirsizlikler nedeniyle martta sert bir düşüş  yaşandı.

Güven seviyesi mart ayında bir önceki aya göre 3,71 puan düştü ve  Güven Endeksi'nde son aylardaki kademeli toparlanma geçen ay geriledi.

İnşaat sektörüne güvende önemli bir gerileme gerçekleşirken, inşaat  malzemeleri sanayisine güvende ise daha sınırlı bir gerileme oldu. Yurt içi  pazarlarda ve ihracat pazarlarında güven bu dönemde geriledi. Kovid-19 etkisi ile  endekste gerçekleşen bozulmalar mart ayında tüm alt unsurlara da yayıldı.

FAALİYETLERDEKİ DARALMA, BEKLENTİLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ 

Beklenti Endeksi'nde de son aylarda yaşanmaya başlanan kademeli  toparlanma mart ayında Kovid-19 salgınının yarattığı endişeler ile sert düşüşe  döndü.

Faaliyetlerdeki yüksek oranlı gerilemeler de beklentileri bozdu. Geçen  ay bir önceki aya göre 4,7 puan gerileyen Beklenti Endeksi son yılların en düşük  seviyesine indi.

Öte yandan, gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişler önemli  ölçüde azalırken, ihracat siparişlerinde de düşüş yaşandı. Bu etkiyle, söz konusu  dönemdeki üretim beklentisinde de önemli bir gerileme görüldü.

Böylece, beklentilerde son aylarda yaşanan kademeli ve yavaş iyileşme  eğilimi Kovid-19 salgınından olumsuz etkilendi. Beklentilerdeki iyileşmenin  salgının seyrine ve kalıcı etkilerine bağlı olacağı görülüyor.






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