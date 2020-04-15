İnşaat malzemeleri sanayisi sert geriledi













AA

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin mart sonuçları açıklandı.Buna göre; faaliyet, güven ve beklenti verilerinden oluşan Bileşik Endeks, küresel Kovid-19 salgınının etkisiyle mart ayında sert bir düşüşle 4,09 puan gerileyerek, dip seviyelerden toparlanma eğiliminde iken 71,44 puana indi. Böylece Bileşik Endeks, hazırlanmaya başlandığı Ağustos 2013'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, daha önce birçok kez düşüş eğilimine girdi. Endekste, 2016 Temmuz ve 2018 Ağustos sonrası da keskin düşüşler yaşanırken, bundan önceki en düşük seviyesini ise 72,89 puan ile Ağustos 2019'da görmüştü.Küresel salgının, son 6 yılda yaşanan tüm krizlerden daha etkili olması nedeniyle Bileşik Endeks'teki gelişmeleri, bir süre daha Kovid-19 salgının seyri ve olası etkilerinin belirleyeceği öngörüldü.İnşaat malzemeleri sanayisindeki faaliyetler normalde mevsimsellik etkileri ile şubat ayında hissedilir şekilde hareketlenirken, geçen ay Kovid-19 salgınının yarattığı etkiler ile gerileme gösterdi.Böylece, Faaliyet Endeksi 2015 Aralık'tan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti ve bir önceki aya göre 2,9 puan geriledi.Yurt içi satışlarda da mart ayında kademeli bir gerileme yaşanırken, ihracat en çok etkilenen faaliyet oldu ve mart ayında sert düşüş gösterdi. Üretimde de mart ayında sınırlı bir gerileme yaşandı. Cirolar iç satışlardaki ve ihracattaki düşüşlere bağlı olarak önemli ölçüde geriledi.Böylece geçen ay, inşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde de endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos ayından bu yana en sert düşüşlerden biri yaşandı.Geçen aylarda dip seviyelerden toparlanmaya başlayan Güven Endeksi'nde de salgının yarattığı endişe ve belirsizlikler nedeniyle martta sert bir düşüş yaşandı.Güven seviyesi mart ayında bir önceki aya göre 3,71 puan düştü ve Güven Endeksi'nde son aylardaki kademeli toparlanma geçen ay geriledi.İnşaat sektörüne güvende önemli bir gerileme gerçekleşirken, inşaat malzemeleri sanayisine güvende ise daha sınırlı bir gerileme oldu. Yurt içi pazarlarda ve ihracat pazarlarında güven bu dönemde geriledi. Kovid-19 etkisi ile endekste gerçekleşen bozulmalar mart ayında tüm alt unsurlara da yayıldı.Beklenti Endeksi'nde de son aylarda yaşanmaya başlanan kademeli toparlanma mart ayında Kovid-19 salgınının yarattığı endişeler ile sert düşüşe döndü.Faaliyetlerdeki yüksek oranlı gerilemeler de beklentileri bozdu. Geçen ay bir önceki aya göre 4,7 puan gerileyen Beklenti Endeksi son yılların en düşük seviyesine indi.Öte yandan, gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişler önemli ölçüde azalırken, ihracat siparişlerinde de düşüş yaşandı. Bu etkiyle, söz konusu dönemdeki üretim beklentisinde de önemli bir gerileme görüldü.Böylece, beklentilerde son aylarda yaşanan kademeli ve yavaş iyileşme eğilimi Kovid-19 salgınından olumsuz etkilendi. Beklentilerdeki iyileşmenin salgının seyrine ve kalıcı etkilerine bağlı olacağı görülüyor.