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İnşaat sektörü 2020`ye ümitli başladı

04.02.2020 13:49

Son güncelleme : 04.02.2020 13:49
Yeni yıla ümitli başlayan inşaat sektöründe, ocakta önceki aya göre güven endeksi 15,6 puan, yeni inşaat işleri siparişleri de 16 puan artış gösterdi.



AA

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan Ocak 2020 Sektör Raporu yayımlandı.

Rapora göre, TÜİK inşaat sektörü güven endeksi, ocakta önceki aya göre  15,6 puan arttı. Böylece güven seviyesi Ağustos 2018 seviyesinin de üzerine  çıktı. İnşaat sektörünün yeni yıla başlarken daha ümitli olduğu görüldü.

İnşaat işleri mevcut seviyesi 2019 boyunca kademeli bir artış eğilimi  içinde oldu. Böylece yıl sonunda mevcut iş seviyesi Ağustos 2018 seviyesine göre  yüzde 20'ye yakın artış gösterdi. Mevcut inşaat işleri seviyesi, ocakta önceki  aya göre 0,1 puan geriledi. Mevsimsellikle inşaat işlerinin yavaşladığı ocakta  mevcut inşaat işlerinin büyük ölçüde korunmuş olması önemli bir gelişme olarak  değerlendirildi.

Yeni alınan işler, mevcut işleri desteklemeye başladı. Ekonomideki  toparlanma da inşaat sektöründeki işlere gecikmeli olarak olumlu katkı sağladı.

İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri ocakta önemli bir sıçrama  gösterdi. 2019 yılında kademeli ve kırılgan bir artış gösteren yeni inşaat işleri  siparişleri, ocakta önceki aya göre 16 puan birden arttı. Böylece bir aylık bu  artışla yeni iş siparişleri, Ağustos 2018 yeni işler sipariş seviyesine ulaştı.

PLANLI KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GÜÇLENDİRME RİSKLERİ AZALTIR

Rapora göre, Türkiye'de kentsel dönüşüm planı çerçevesinde dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konuttan öncelikli olarak tespit edilen 1,5  milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde acilen gerçekleştirilmesi  hedefleniyor. Bu çerçevede 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin  konutun dönüşümü sağlanmış olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2023'e kadar TOKİ ile her yıl 300 bin konutun en az yüzde 10-15'ini dönüştürecek.

Riskli alanlarla ilgili yürütülen çalışmaların 2019 sonu envanterine  göre, riskli alan ilan edilen il sayısı 53 oldu. Riskli ilan edilen alan sayısı,  iptal edilen 10 alan dahil 240'a ulaştı. 2019 sonunda bu alanlarda yer alan yapı sayısı 286 bin 640, riskli alandaki bağımsız birim sayısı 616 bin 270 ve riskli  alanda ikamet eden nüfus sayısı 2 milyon 15 bin 205 olarak tespit edildi.

240 adet riskli alanın 185'inde kendi belediyesinin, 4'ünde TOKİ'nin, 10'unda ise maliklerin uygulama yapmasına yönelik yetkilendirme yapıldı. Geriye kalan 31 alanda doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca, 10 adet riskli alan ilanına karşı iptal kararı  verildi.





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