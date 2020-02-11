İnşaat maliyet endeksi, geçen yılın aralıkta aylık bazda yüzde 1,01, yıllık bazda 10,76 artış kaydetti.
İnşaatta sevindiren rakam! Artıyor
11.02.2020 10:32
Son güncelleme : 11.02.2020 10:32
AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019'a ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.
Buna göre, inşaat maliyet endeksi geçen yıl aralıkta kasıma göre yüzde 1,01, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,76 yükseldi.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,23, işçilik endeksi yüzde 0,57 arttı. Aralık 2018'e göre malzeme endeksinde yüzde 4,93, işçilik endeksinde yüzde 25,55 artış gerçekleşti.
Bina inşaatı maliyet endeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,83, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,04 artış gösterdi.
Aralıkta, kasım ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,01, işçilik endeksi yüzde 0,46 arttı. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 5,12, işçilik endeksi yüzde 25,7 yükseldi.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,84 arttı.
Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,95, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 4,33, işçilik endeksinde yüzde 24,96 artış kayıtlara geçti.
10:17118.950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 608,36
|Açılış
|: 119.505
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|Önceki Kapanış
|: 118.342
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119.513
En Düşük
118.694
10:176,0295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,0190
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|Önceki Kapanış
|: 6,0130
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6,0295
En Düşük
6,0055
10:176,5807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,5790
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|Önceki Kapanış
|: 6,5850
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6,5813
En Düşük
6,5549
10:17303,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,77
|Açılış
|: 303,54
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|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,38
|54.434.039
|% 13,44
|
|BOSSA
|10,65
|5.590.949
|% 10,48
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|SAYAS
|3,43
|1.387.628
|% 9,58
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|LINK
|27,96
|189.526
|% -5,35
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|THYAO
|14,15
|166.152.396
|% 0,93
|
|TSPOR
|3,74
|103.398.622
|% 5,95
|
|PETKM
|4,00
|58.690.331
|% 0,50
|
|ARDYZ
|10,38
|54.434.039
|% 13,44
|
|YKBNK
|3,04
|53.686.682
|% -2,88
|
|IHLGM
|1,28
|38.136.506
|% 3,23
|
|TSPOR
|3,74
|103.398.622
|% 5,95
|
|ODAS
|2,13
|44.235.301
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,04
|53.686.682
|% -2,88
|
|PETKM
|4,00
|58.690.331
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7464
|7,7852
|% 0,05
|
|Frank
|6,1309
|6,1678
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6009
|1,6089
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.569
|-5,15
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,00
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|B. Petrol
|53,92
|53,92
|0,65
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