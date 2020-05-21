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Irak, Türkiye`nin enerji alanındaki tecrübelerinden faydalanmaya hazır

21.05.2020 16:50

Son güncelleme : 21.05.2020 17:14
Irak Elektrik Bakanı Casim Mehdi Hantuş, elektrik üretimi, dağıtımı ve nakli konularında Türk şirketleriyle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.



AA

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, kısa süre önce göreve başlayan Irak'ın yeni Elektrik Bakanı Hantuş'u başkent Bağdat'taki bakanlık binasında ziyaret etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki enerji iş birliği konuları ele alındı.

Hantuş, Türk Büyükelçi Yıldız'a, elektrik üretimi, dağıtımı ve nakli  konularında Türk şirketleriyle çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Görüşme sonrası Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Büyükelçi  Yıldız, Türkiye'nin enerjide sağladığı kaynak çeşitliliği sonucu enerji-arzı  güvenliğinde örnek uygulamalar geliştirdiğini belitti.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Irak ile sadece enerji alışverişimizi artırmayı değil aynı zamanda  çeşitlilik ve arz güvenliği dengesindeki tecrübelerimizi de paylaşmayı istiyoruz.  Görüşmede, iki ülke arasındaki elektrik nakil hattında eksikliklerin  giderilmesinin önemine işaret ederek, bu konuda çalışamaya hazır olduğumuzu  belirttim."

Irak'ta altyapıdaki tahribat nedeniyle özellikle yaz aylarında günde  12 saati aşan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Iraklılar, 2003 sonrası yönetime gelen iktidarların hiçbirinin çözüm  bulmadığı bu sorunu mahalle jeneratörlerleriyle gidermeye çalışıyor.




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