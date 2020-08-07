Irak Petrol Bakanı Ihsan Abdul Jabbar Ismail, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarındaki eksiklerini karşılayabilmek için Ağustos ve Eylül aylarında petrol üretiminde ek kısıntılar yapacaklarını açıkladı.
Irak petrol üretimini kısacak
07.08.2020 14:12
Son güncelleme : 07.08.2020 14:22
DHA
Irak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısı kararında üzerine düşenleri yerine getirememiş, Haziran ayında yaptığı açıklamada bunu daha sonra, daha fazla kısıntı yaparak telafi edeceğini açıklamıştı.
Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdulaziz Bin Salman ile bir telefon görüşmesi yapan Ismail, Ağustos ve Eylül aylarında günde ortalama 400 bin varillik ek kısıntı yapacaklarını ve böylece günlük petrol üretim kısıntısı miktarını 1.25 milyon varil olarak uygulayacaklarını söyledi.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 31 Temmuz'da biten haftada 7.6 milyon varil azalarak 518.6 milyon varile geriledi. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre ise, ABD ham petrol stokları, aynı haftada 8 milyon 587 bin varil azaldı.
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