Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Iraklı uzman: Yatırımların önü açılmalı

09.07.2020 11:52

Son güncelleme : 09.07.2020 11:52
Iraklı Ekonomi Uzmanı Basim Antuvan, İran`ın Irak`taki ekonomik hegemonyasını kırmak için yabancı yatırımcıların önünün açılması gerektiğini söyledi.



AA

Antuvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki düşüş  ve yeni tip corona virüs salgınından dolayı ekonomik krizle boğuşan Irak'ta  izlenen yanlış ekonomi politikalarını, yabancı yatırımların önündeki engelleri ve  İran'ın ülke ekonomisindeki baskın rolünü değerlendirdi.

Irak'ta ekonominin "hatalı ve plansız politikalarla" yönetildiği  eleştirisinde bulunan Antuvan, bu şekilde devam edilmesi halinde ülkenin ekonomik  kalkınmasının imkansız olacağını söyledi.

"Hükümetin petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni tip corona virüs salgını  nedeniyle yaşanan ekonomik krize karşı şeffaf bir ekonomik plan ve vizyonunun  olması gerekir." diyen Antuvan, "Hükümet, petrole dayalı tüketim ekonomisini  tarım, turizm ve sanayi alanlarında üretim ekonomisine çevirmeli. Bu da, nüfusun  önemli oranını oluşturan gençlere çalışma fırsatı doğurur ve işsizlik oranını  azaltır. Böyle bir ekonomi politikasıyla "sürekli kalkınma" aşamasına da  geçilebilir." ifadelerini kullandı.

IRAK'TAKİ YABANCI YATIRIMLARIN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

Basim Antuvan, Irak'ta İran dışındaki komşu ve bölge ülkelerinin  yatırım yapması için güvenlik ortamı ve ekonomik olgunluğun oluşması gerektiğine  dikkati çekerek, İran dışındaki ülkelerin yatırım alanında çektikleri sıkıntıları  şöyle anlattı:

"Irak'taki yabancı yatırımlar için yasalar mevcut ancak aynı zamanda  yolsuzluklar, ekonomik gelirlerin kötü yönetimi ve şantaj politikaları bu  yatırımların önünde büyük engel teşkil ediyor. Yabancı yatırımcının da, böyle bir  ortamda yatırım yapma imkanı olmuyor. İran dışındaki yabancı yatırımcılar ayrıca  zorlaştırılmış koşullarla karşı karşıya bırakılıyor ki bu da yatırım için uygun  ortamın olmadığı mesajı veriyor."

Antuvan, Başbakan Mustafa el-Kazımi hükümetinin yabancı yatırımlar  için uygun alanın açılması noktasında zorluklarla karşılaşabileceği endişesini  ifade ederek, hükümetin liyakatli ekonomistlere danışması ve alınan ekonomik  kararların siyasi olmaması gerektiğinin altını çizdi.

IRAK EKONOMİSİNDEKİ İRAN EGEMENLİĞİ

İran'ın Irak ekonomisindeki egemen rolünü de değerlendiren Antuvan,  "İran, 2003 sonrası Irak pazarındaki ekonomik ve ticaret alanında çok sayıda  sınır ve gümrük kapısının olması dolayısıyla büyük şans yakaladı. İran'ın  ekonomideki egemenliğini kırmak için yabancı yatırımların önü açılmalı." diye  konuştu.

Antuvan, Irak'ta, 2003 sonrası yapılan büyük çaplı yolsuzlukların  devlet müessesesini "kemirdiğini" ve ülkede memur maaşlarının ödenmesi için  sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, hükümetin öncekilerin izlediği politikaların  aksine daha şeffaf ve liyakatli kişilerle çalışma stratejisi izlemesi halinde  yolusuzluklardan kaynaklı "nakit para" sıkıntısının giderilebileceğini belirtti.

Nakit para sıkıntısının yaşandığı Irak'ta Merkez Bankası'nda yaklaşık  70 milyar dolarlık rezervin bulunduğu bilgisini paylaşlan Basim Antuvan, buradaki  rezervin temel olarak petrol gelirlerine ait olduğunu ve bunun doğru şekilde  kullanılmadığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:37118.110
Değişim :  -0,51% |  -602,18
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686 En Düşük
117.997
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 35.671.969 % 10,00  
GLRYH 13,32 12.233.542 % 9,99  
KENT 917,10 24.979.516 % 9,99  
LKMNH 9,60 41.993.199 % 9,97  
PKENT 251,70 454.067 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6498 8,6932 % 0,31  
Frank 7,2929 7,3368 % 0,19  
Riyal 1,8247 1,8339 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.816 6,17  
Altın Gr. 401 401 1,83  
Cumhuriyet 2.596 2.617 11,20  
Tam 2.672 2.685 11,50  
Yarım 1.298 1.313 5,60  
Çeyrek 649 657 2,80  
Gümüş.Ons 18,97 19,00 0,26  
Gümüş Gr. 4,19 4,19 0,06  
B. Petrol 43,23 43,23 -0,07  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru