Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ihracatçıları uyardı

09.07.2020 13:33

Son güncelleme : 09.07.2020 13:33
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kazandıkları dövizi yurda getirmeyen ihracatçıların cezalandırılacağını söyledi.



AA

Devlet televizyonunun haberine göre Ruhani, "ABD'nin ekonomik terörüne  karşı verdiğimiz savaşta komutan bildiğimiz ihracatçılardan bazıları, yurt dışına  mal sattılar ama kazandıkları 20 milyar avroyu ülkeye getirmediler. Bu kişilere  ceza uygulayacağız." dedi.

ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlarla ihtiyaç duyduğu dövizi temin  etmesi konusunda İran'a zorluk çıkarmak istediğini belirten Ruhani, ülkesinin  yılda 41 milyar dolarlık petrol dışı ürün ihraç edebilme kapasitesi bulunduğunu  ve söz konusu rakamın ülke ithalatı için gerekli dövize denk olduğunu kaydetti.

Ruhani hükümeti, son günlerde  İran riyalinin dolar karşısında hızla  değer kaybetmesi nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. Ülkedeki ihracatçı  firmaların çoğunu devlet veya devlete bağlı vakıflara ait şirketler oluşturuyor.  Dolayısıyla ihracattan elde ettikleri dövizi ülkeye getirmeyen bu tür şirketlere  Ruhani'nin herhangi bir yaptırımda bulunması uzak  görünüyor. Ruhani'nin söz  konusu şirketleri tehdit ederek, son günlerde doların yükselişi nedeniyle  hükümetine yönelen eleştirileri önlemeye çalıştığı ifade ediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:17118.944
Değişim :  0,20% |  231,70
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686 En Düşük
117.997
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 36.718.191 % 10,00  
KENT 917,10 33.386.825 % 9,99  
GLRYH 13,32 12.709.280 % 9,99  
TRKCM 4,74 847.877.674 % 9,98  
VKFYO 6,39 10.314.264 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6635 8,7070 % 0,47  
Frank 7,2907 7,3347 % 0,17  
Riyal 1,8249 1,8340 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 4,15  
Altın Gr. 400 400 1,57  
Cumhuriyet 2.599 2.620 14,20  
Tam 2.675 2.688 14,50  
Yarım 1.300 1.315 7,10  
Çeyrek 650 658 3,60  
Gümüş.Ons 18,94 18,98 0,24  
Gümüş Gr. 4,19 4,19 0,06  
B. Petrol 43,35 43,35 0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru