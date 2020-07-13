İran`da yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ülke ekonomisine verdiği zarar nedeniyle yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin işsiz kaldığı belirtildi.
İran`da 1 milyon 500 bin kişi işsiz kaldı
13.07.2020 15:25
Son güncelleme : 13.07.2020 15:25
AA
İran İstatistik Merkezine ait "amar" internet sitesinde yayımlanan raporda, geçen yıl bahar aylarında 15 yaş üstü çalışan sayısının 22 milyon 963 bin kişi olduğu hatırlatıldı.
Bu sene ise aynı dönemde bu rakamın Kovid-19 nedeniyle 1 milyon 500 bin azaldığı aktarıldı.
Aynı raporda, salgının başladığı ilk aylarda iş yerlerinin kapatılması nedeniyle bu işletmelerin yaklaşık yüzde 30'unun bir çalışanının işine son verdiği kaydedildi.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da bugün itibarıyla corona virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 32'ye, vaka sayısı ise 259 bin 652'ye ulaştı.
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