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İş dünyası temsilcileri işsizlik oranlarını değerlendirdi

10.08.2020 15:32

Son güncelleme : 10.08.2020 15:32
İş dünyası temsilcileri, küresel salgının ekonomiler üzerindeki yıkıcı etkilerine karşın alınan önlem ve ve sağlanan destekler sayesinde mayısta işsizliğin sınırlı yükseldiğini belirtti.



AA

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 12,9'a yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 331 bin kişi  azalarak 3 milyon 826 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

İş dünyası temsilcileri, söz konusu verilere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, işsizliğin yatay,  sınırlı yükselişle seyretmesinde hem reel sektörün sorumlu davranmasının hem de  hükümetin aldığı istihdam tedbirlerin etkisinin bulunduğunu söyledi.

Pek çok ülkede işsizlik oranlarının tırmandığı bir süreçte Türkiye'de  daha ılımlı bir yansıma olduğunun görüldüğünü ifade eden Avdagiç, "İş dünyamızın  işsizlikle mücadelede verilen destek ve teşvikleri iyi kullandığını, istihdamı  koruma anlamında hassas davrandığını görüyoruz." dedi.

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ETKİLİ ROL OYNADI"

Şekib Avdagiç, özellikle kısa çalışma ödeneğinin Türkiye'nin üretimden  ve istihdamdan kopmamasında etkili rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle kısa çalışma ödeneğinin kritik sektörlerde devam  ettirilmesi çok değerli olacaktır. Özellikle pandemi sürecinden hala çok fazla  etkilenen turizm, otelcilik, yeme-içme, fuarcılık, kültür-sanat ve bu alanlarla  bağlantılı faaliyet gösteren şirketler için ödeneğin yılbaşına kadar uzatılması  çok önemlidir."

Türkiye ekonomisinin toparlanma kabiliyetinin çok yüksek olduğunu  belirten Avdagiç, "Bizde toparlanmalar hep V şeklinde oluyor. İş dünyamız da  vasıflı iş gücünü kaybetmek istemiyor. Pandemi sürecinde bunu ispat etti. Bundan  sonraki aylarda pek çok makro göstergede daha iyi rakamlarla karşılaşacağımız  beklentisi içerisindeyiz." diye konuştu.

"SALGININ YIKICI ETKİSİNE KARŞIN İŞSİZLİK SINIRLI ARTTI"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman  Kaan da salgının ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisine karşın şok dalgasının en  şiddetli şekilde yaşandığı nisanda yüzde 12,8'e gerileyen işsizlik oranının  mayısta 0,1 puanlık artış kaydettiğini söyledi.

Kaan, "Önceki aya göre cüzi bir artış kaydetmesine karşın geçen yılın  aynı dönemine göre 331 bin azalan toplam işsiz sayısı, Türkiye ekonomisinde iş  gücü piyasasının toparlanma eğiliminin hızlandığını gösteriyor." dedi.

Kaan, salgın süresince ekonomi yönetiminin toplam istihdamı korumaya  yönelik aldığı tedbir ve sağladığı teşviklerin meyvelerinin normalleşme süreciyle  birlikte toplanmaya başlandığını söyledi.

Yılın başında yüzde 3,6 işsizlik oranına sahip olan ABD'nin temmuz  itibarıyla yüzde 10,2 seviyesiyle yüzleştiğini anımsatan Kaan, "Gelişmiş ya da  gelişmekte olan tüm ekonomilerin işsizlikte yükselen grafiklerini göz önüne  aldığımızda, Türkiye ekonomisinin bu alandaki başarısı daha iyi anlaşılacaktır."  dedi.

Kaan, üçüncü çeyreğin yarılanmak üzere olduğu bugünlerde reel sektöre  ilişkin güncel verilerin de Türkiye ekonomisinde Kovid-19 etkilerine yönelik en  kötünün geride kaldığına işaret ettiğini söyledi.

İlgili verilerde ciddi bir toparlanma kaydedildiğini vurgulayan Kaan,  "Bu kapsamda önümüzdeki dönemde toplam işsiz sayısında gözlenen gerilemenin  kademeli bir şekilde süreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

"KORKULAN SENARYO TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞMEDİ"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın  ise pandeminin dünya ekonomilerini ciddi bir şekilde sarstığı bir ortamda  hükümetin öngörüleriyle aldığı tedbirler sayesinde Türkiye'de korkulan  senaryoların gerçekleşmediğini kaydetti.

Mayıs işsizlik rakamlarının, tedbirlerin ne kadar güçlü olduğunu  gösterdiğini vurgulayan Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi sürecinde tüm dünya ekonomilerinde çok ciddi dalgalanmalar  oldu. Bu süreci iyi analiz eden ve ileriye yönelik güçlü öngörülerle hareket eden  ülkeler sürecin zararlarını asgariye indirebildi. Türkiye de yerinde ve zamanında  aldığı tedbirlerle ülkemizde gelişmesi muhtemel kötü senaryoların önüne geçti.  Sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki durumlara dair hazırlanan ve içinde bir  çok unsuru barındıran Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin faydalarını iş dünyası  adına ziyadesiyle gördük."

"DEVLET, HEM İŞVERENLERE HEM DE ÇALIŞANLARA SAHİP ÇIKTI"

Orhan Aydın, iş gücü ve istihdamı koruyabilmek için çalışma hayatına  getirilen fesih kısıtlama uygulamasının işsizlik oranlarına tesir ettiğini,  işsizliğin ve aşsızlığın önüne geçildiğini anlatı.

Devletin hem işverenlere hem de çalışanlara sahip çıktığını belirten  Aydın, "Ülke ekonomimiz sağlam temeller üzerine inşa edilmiş durumda. Bu süreci  de en az hasarla atlatıp büyük bir toparlanmayla pandeminin verdiği zararları en  kısa sürede atlatacağız." diye konuştu.




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