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İş gücü girdi endeksleri geriledi

20.02.2020 11:03

Son güncelleme : 20.02.2020 11:03
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019'un son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında  takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir  önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde  endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5  artarken inşaat sektöründe yüzde 19,1 geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış, sanayi, inşaat ve  ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2019'un son çeyreğinde bir  önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi  sektöründe yüzde 1,5,  ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 yükselirken inşaat  sektöründe yüzde 0,8 düştü.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat  endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 azaldı. Alt sektörler  incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,2, ticaret-hizmet sektörlerinde  yüzde 0,7 artarken inşaat sektöründe yüzde 19,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks, 2019 yılının son  çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı. Alt sektörler  incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,7, ticaret-hizmet sektörlerinde  yüzde 1 artarken inşaat sektöründe yüzde 0,6 geriledi.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ

Brüt ücret-maaş endeksi, 2019'un son çeyreğinde önceki yılın aynı  dönemine göre yüzde 20,7 arttı. Endeks, sanayide yüzde 22,5 ve ticaret-hizmet  sektörlerinde yüzde 22,9 artış kaydetti, inşaatta ise yüzde 0,4 gerileme görüldü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise  bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,1 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,4,  ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,2, inşaat sektöründe yüzde 1,9 arttı.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu dönemde yıllık bazda yüzde 21,3  artarken sanayi sektöründeki artış yüzde 18,4, inşaat sektöründe yüzde 22,8 ve  ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 21,3 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyeti  endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 arttı. Endeks, sanayi sektöründe  yüzde 2,5, inşaat sektöründe yüzde 2,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3  yükseldi.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YÜZDE 22,3 ARTTI

Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine  göre yüzde 22,3 artarken, sanayi sektöründeki yükseliş yüzde 19,9, inşaat  sektöründe yüzde 23,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise  bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde  2,7, inşaat sektöründe yüzde 2,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1  yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti  endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 16,2 arttı. Endeksin,  sanayi sektöründe yüzde 11,2, inşaat sektöründe yüzde 19,8 ve ticaret-hizmet  sektörlerinde yüzde 17,9 arttığı görüldü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü  maliyeti endeksi ise geçen yıl ekim-aralık döneminde önceki çeyreğe göre yüzde 2,  sanayi sektöründe yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet  sektörlerinde yüzde 2 artış kaydetti.




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